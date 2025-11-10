Ngày 10/11: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu ở mức 147.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 118.000 - 119.5000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê đang giao dịch quanh ngưỡng 118.000 - 119.5000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang so với ngày hôm qua, ổn định ở mức 119.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng không biến động đạt mức 118.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai đạt mức 118.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt tăng mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng mạnh 118 USD/tấn, lên mức 4.662 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 82 USD/tấn, lên mức 4.413 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 11,05 cent/lb, lên mức 407,8 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,9 cent/lb, đạt mức 343,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 500,0 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 6,5 cent/lb, lên mức 415,1 cent/lb.

Giá tiêu cao nhất ở mức 147.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk có giá giá 147.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 147.000 đồng/kg; Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.11 USD/tấn, tăng nhẹ 0,03% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng nhẹ 0,02%, hiện đang giao dịch ở mức 9.749 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.