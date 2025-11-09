Ngày 9/11: Giá heo hơi dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (9/11) không có biến động mới ở cả 3 miền trên cả nước. Hiện giá thu mua tại các vùng dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới. Giá heo đi ngang so với ngày hôm qua, dao động từ 49.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Ninh Bình và Phú Thọ cùng các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục giữ nguyên mức 50.000 đồng/kg.

Giá heo tại Bắc Ninh vẫn ở mức cao nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Còn Lai Châu duy trì mức thấp nhất là 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng giữ ổn định so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì mức 49.000 đồng/kg; trong khi Gia Lai và Đắk Lắk vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giữ ổn định so với hôm trước, dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tây Ninh và Cà Mau duy trì mức cao nhất khu vực là 51.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng ghi nhận giá 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Cần Thơ giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg; Vĩnh Long vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg./.