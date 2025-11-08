Ngày 8/11: Giá cà phê sụt giảm sâu, hồ tiêu không biến động

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/11) giảm mạnh từ 1.700 - 2.500 đồng/kg. Hiện, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang giao dịch quanh mức 115.700 - 116.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay giao dịch quanh mức 115.700 - 116.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giảm giá sâu từ 1.700 - 2.500 đồng/kg. Giá cà phê hiện đang giao dịch quanh mức 115.700 - 116.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm mạnh 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 116.800 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm mạnh 2.500 đồng/kg, xuống mức 115.700 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.700 đồng/kg, xuống mức 116.500 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2025 đạt gần 6 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm mạnh 156 USD/tấn, xuống mức 4.544 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 96 USD/tấn, lên mức 4.554 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 6,8 cent/lb, lên mức 403,55 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 3,15 cent/lb, đạt mức 342,2 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 495,05 cent/lb, tăng 8,85 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 giảm 19,95 cent/lb, xuống mức 459,95 cent/lb.

Giá tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg; Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tăng nhẹ tại thị trường Indonesia. Trong khi các thị trường khác đều ổn định giá.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.11 USD/tấn, tăng nhẹ 0,03% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng nhẹ 0,02%, hiện đang giao dịch ở mức 9.749 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.