Ngày 8/11: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (8/11) biến động trái chiều khi giá tại tăng tại Trung Quốc và Singapore. Ngược lại, giá giảm tại Nhật Bản và Thái Lan. Trong nước, giá cao su giữ đà đi ngang.

Giá cao su trong nước hôm nay ổn định.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan giảm 0,8% (0,6 Baht) xuống mức 65,8 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 0,8% (2,4 Yên) về mức 306,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,88% (130 Nhân dân tệ) lên mức 14.950 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 được giao dịch ở mức 169,5 cent Mỹ/kg, tăng 0,8%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trong phiên do những lo ngại kéo dài về chuỗi cung ứng trong ngành ô tô gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 3 Yên, tương đương 0,96%, xuống 310,1 Yên/kg (khoảng 2,06 USD).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 12/2025 – giao dịch sôi động nhất trên SHFE cũng tăng 220 Nhân dân tệ, hay 2,18% lên 10.305 Nhân dân tệ/tấn.

Theo giới phân tích, những gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục đè nặng lên ngành sản xuất ô tô, sau khi chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát Nexperia, khiến Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu chip ô tô thành phẩm của công ty này. Doanh số bán ô tô có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ sản xuất, qua đó tác động đến nhu cầu cao su tự nhiên dùng trong sản xuất lốp xe.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.