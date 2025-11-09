Ngày 9/11: Giá dầu thế giới bật tăng phiên cuối tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (9/11) tăng nhẹ sau chuỗi giảm, nhờ nhu cầu nhập khẩu từ châu Á duy trì cao và căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,63 USD/thùng, tăng 0,39%; giá dầu WTI ở mốc 59,75 USD/thùng, tăng 0,54%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ sau chuỗi giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 9/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,63 USD/thùng, tăng 0,39% (tương đương tăng 0,25 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,75 USD/thùng, tăng 0,54% (tương đương tăng 0,32 USD/thùng).

Trong tuần qua, lo ngại về tình trạng dư cung tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ bất ngờ ghi nhận lượng tồn kho dầu thô tăng thêm 5,2 triệu thùng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), mức tăng mạnh hơn dự báo này chủ yếu do nhập khẩu dầu tăng và công suất lọc dầu giảm. Trái lại, tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất lại sụt giảm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ổn định.

Ở diễn biến khác, OPEC+ thông báo sẽ nâng nhẹ sản lượng trong tháng 12, đồng thời tạm hoãn kế hoạch tăng thêm sản lượng trong quý I/2026 nhằm tránh gia tăng áp lực dư cung. Nguồn cung dồi dào khiến Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, quyết định giảm mạnh giá bán cho các khách hàng châu Á trong tháng 12, nhằm duy trì thị phần tại khu vực này.

Ở chiều ngược lại, các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm vào Nga và Iran đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng cho hai thị trường nhập khẩu lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, góp phần giúp giá dầu toàn cầu tránh giảm sâu.

Theo số liệu từ cơ quan hải quan, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10 đạt 48,36 triệu tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái./.