Giá vàng thế giới tiếp tục trồi sụt quanh mốc 4.000 USD/oune trong phiên giao dịch sáng 7/11. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Đặc biệt, giá vàng nhẫn chỉ sau một phiên giảm, đã bật tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Sáng 7/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.977,13 USD/oune,

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:20 sáng 7/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.977,13 USD/oune, giảm 6,51 USD/oune, tương đương giảm 0,16% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 125,222 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.847 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 5h30 sáng 7/11, vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý cũng tăng giá vàng miếng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mức giá trên, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh so với sáng 6/11.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.