|Sáng 7/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.977,13 USD/oune,
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:20 sáng 7/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.977,13 USD/oune, giảm 6,51 USD/oune, tương đương giảm 0,16% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 125,222 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.847 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 5h30 sáng 7/11, vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý cũng tăng giá vàng miếng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Với mức giá trên, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh so với sáng 6/11.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.