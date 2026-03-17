(TBTCO) - Sáng 17/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp Thành phố với chủ đề “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tăng hiệu quả điều hành, minh bạch hóa hoạt động

Trước khi nền tảng được đưa vào vận hành, hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hà Nội đang sử dụng đồng thời nhiều hệ thống phần mềm khác nhau như quản lý văn bản, theo dõi nhiệm vụ, phòng họp không giấy tờ (HCabinet)… Tuy nhiên, các hệ thống này tồn tại độc lập, dữ liệu phân tán, người dùng phải đăng nhập nhiều tài khoản, truy cập nhiều địa chỉ, gây tốn thời gian và hạn chế hiệu quả khai thác.

Từ thực tiễn đó, Thành phố đã chỉ đạo xây dựng nền tảng điều hành tập trung với phương châm “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”. Nền tảng tích hợp 9 phân hệ cốt lõi, bao gồm: quản lý văn bản; theo dõi nhiệm vụ; đánh giá KPI; trang thông tin điện tử; phòng họp không giấy tờ; tiếp nhận, xử lý kiến nghị cử tri; quản lý khiếu nại, tố cáo; email công vụ và hệ thống trao đổi nội bộ.

Nền tảng còn bao gồm: Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND; hệ thống phòng họp không giấy tờ Q-Cabinet; hệ thống tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri; hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ; hệ thống email công vụ; và hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của HĐND hai cấp.

Việc tích hợp này tạo ra một môi trường làm việc số thống nhất, giúp kết nối dữ liệu, đồng bộ quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành trong toàn hệ thống cơ quan dân cử.

Một trong những điểm nổi bật của nền tảng là khả năng liên kết chặt chẽ giữa hệ thống quản lý văn bản và hệ thống theo dõi nhiệm vụ. Mỗi văn bản ban hành đều gắn với tiến độ xử lý cụ thể, giúp lãnh đạo và đại biểu theo dõi toàn diện quá trình thực hiện, từ đó đánh giá chính xác chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, nền tảng cho phép theo dõi riêng các kiến nghị, yêu cầu tại các nghị quyết, phiên chất vấn, giải trình và các báo cáo giám sát. Đây là công cụ quan trọng giúp tăng cường tính trách nhiệm, bảo đảm các cam kết được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ.

Cùng với đó, hệ thống đánh giá KPI được tích hợp dựa trên dữ liệu thực tế, giúp đo lường năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức một cách khách quan. Điều này góp phần xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng, lấy hiệu quả làm thước đo.

Nền tảng cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian công khai thông tin. Các văn bản thuộc diện công khai được tự động đăng tải lên trang thông tin điện tử ngay sau khi ban hành, giúp cử tri và người dân dễ dàng tiếp cận, theo dõi và giám sát việc thực hiện chính sách...

Lan tỏa mô hình, thúc đẩy Quốc hội số

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao sáng kiến của Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa chính trị đặc biệt của thời điểm ra mắt, khi diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với định hướng "Một điểm đến của mọi nhiệm vụ", nền tảng điều hành tập trung không chỉ là một hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, mà còn là không gian làm việc số thống nhất. Đây là nơi tích hợp quản lý và điều phối toàn bộ các nhiệm vụ, chương trình công tác, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý kiến nghị của cử tri cũng như các hoạt động phục vụ đại biểu của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp của TP. Hà Nội.

Việc xây dựng và triển khai nền tảng này có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện: Góp phần quan trọng đổi mới phương thức điều hành và tổ chức công việc; giúp lãnh đạo các cơ quan, cán bộ chuyên môn và các đại biểu dân cử có thể theo dõi, chỉ đạo và xử lý công việc theo một phương thức chung, thống nhất, bảo đảm kịp thời, khoa học và hiệu quả.

Nền tảng tạo điều kiện kết nối thông tin xuyên suốt giữa các cấp: HĐND, Đoàn Đoàn ĐBQH và các cơ quan liên quan của Trung ương; qua đó nâng cao chất lượng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua đó nâng cao chất lượng xử lý công việc, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước...

Bên cạnh đó, nền tảng từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng phát triển của Chính quyền số, Quốc hội số trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, việc xây dựng và đưa vào vận hành Nền tảng điều hành tập trung chính là một bước đi cụ thể, thể hiện tinh thần tiên phong của TP. Hà Nội. Không chỉ phục vụ công tác quản lý điều hành, nền tảng này còn mở ra phương thức làm việc mới: Lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống, bảo đảm đồng bộ với các nền tảng của Trung ương; chú trọng đào tạo người sử dụng; bảo đảm an toàn thông tin và mở rộng ứng dụng công nghệ trong hoạt động dân cử. Đồng thời, kỳ vọng từ mô hình của Hà Nội sẽ được nghiên cứu, nhân rộng, góp phần thúc đẩy xây dựng Quốc hội số và chính quyền số trên phạm vi cả nước.

"Chúng tôi mong rằng từ mô hình này của Hà Nội, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng những cách làm hay, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Quốc hội số và Chính quyền số, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước" - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Tại lễ khai trương đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hà Nội với một số đối tác, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Phát biểu tiếp thu tại lễ khai trương, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, việc ra mắt nền tảng là bước đi cụ thể trong đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân tốt hơn. Thường trực HĐND thành phố cam kết cam kết tiếp tục hoàn thiện nền tảng, bảo đảm kết nối liên thông, an toàn thông tin và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng kêu gọi các đại biểu, cán bộ, công chức tích cực khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng, biến đây thành môi trường làm việc số thực sự, nơi mọi công việc được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn./.