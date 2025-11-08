Giá vàng hôm nay (8/11): Vàng SJC và vàng nhẫn bật tăng rất mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (8/11) giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa phiên tiếp tục tăng mạnh, hiện đã vượt mốc 4.000 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng thế giới.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:20 sáng 8/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.001,08 USD/ounce, tăng 23,99 USD/ounce so với thời điểm mở cửa phiên giao dịch trước đó (3.977,09 USD/ounce). Biên độ giao dịch trong ngày 7/11 từ 3.975,22 - 4.027,44 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.916 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Chỉ số USD giảm 0,5% vào ngày 7/11 và tiếp tục suy yếu sang ngày 8/11, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Báo cáo việc làm tư nhân yếu hơn kỳ vọng đã củng cố khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo ING, dù thông điệp Fed vẫn cứng rắn, nhưng các khảo sát doanh nghiệp cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất tiếp tục tăng. Hợp đồng tương lai hiện phản ánh khoảng 70% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12, so với 60% trước đó.

Lãi suất thấp thường hỗ trợ vàng - tài sản không sinh lãi. Trong khi đó, chứng khoán toàn cầu tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt là nhóm công nghệ, khiến dòng tiền chuyển sang các tài sản an toàn như vàng và trái phiếu Mỹ.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp mua vào. Cụ thể, tính đến cuối tháng 10, PBOC nắm giữ 74,09 triệu ounce vàng, tăng nhẹ so với 74,06 triệu ounce trong tháng 9 và cao hơn 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dự trữ vàng đạt 297,21 tỷ USD, tăng từ 283,29 tỷ USD tháng trước.

Thị trường trong nước

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục xu hướng tăng giá. Cụ thể, giá vàng SJC giao dịch sẽ vượt mức 147 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), còn với vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng mạnh.

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 8/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Đối với vàng miếng SJC, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giá vàng mua vào được niêm yết ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng SJC được niêm yết mua vào ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, vàng SJC tại Doji giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, sáng sớm hôm nay 8/11 niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tại Phú Quý giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, ghi nhận thời điểm sáng sớm hôm nay 8/11, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang là 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua vào ở mức 145,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,8 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 145,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo đang là 2,8 triệu đồng/lượng./.