Giá vàng hôm nay (4/11): Vàng miếng đồng loạt tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ. Trong nước, các thương hiệu vàng miếng bật tăng, với mức tăng lên tới 600.000 đồng/lượng, riêng giá vàng nhẫn tăng giảm trái chiều.

Sáng 4/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.001,45 USD/ounce

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:51:21 sáng 4/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.001,45 USD/ounce, giảm 1,49 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,04% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,949 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, (27.669 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 4/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt tăng giá vàng miếng, với mức tăng cao nhất 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức cao nhất 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 149 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Ngược lại, giá vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều ở các thương hiệu, mức tăng - giảm cao nhất là 600.000 đồng/lượng.

Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều./.