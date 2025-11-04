(TBTCO) - Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư khoá XIII, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Phúc Minh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên; là Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Duy Ngọc trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an TP. Hà Nội như Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC27), Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Thủ trưởng CQĐT Công an TP. Hà Nội.

Tháng 11/2016, ông giữ cương vị là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Đến tháng 8/2018, ông là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Cuối năm 2019, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Đến tháng 6/2024, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Hai tháng sau đó, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Đến tháng 1/2025, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã bầu bổ sung ông Ngọc giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 11/2025, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay bà Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.