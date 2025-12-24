Năm 2026: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách 100% các bộ, ngành, địa phương

(TBTCO) - Chiều 24/12, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2026 nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Kiến nghị xử lý tài chính 37.345 tỷ đồng

Theo báo cáo của KTNN, kế hoạch kiểm toán năm 2025 gồm 116 nhiệm vụ, giảm 5 nhiệm vụ so với năm 2024. Kế hoạch tập trung kiểm toán: Báo cáo quyết toán ngân sách tại 34 bộ, cơ quan trung ương, đạt tỷ lệ 90% (37/41) số đầu mối; kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tại 57/63 địa phương, đạt tỷ lệ 90% số đầu mối; kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động đạt tỷ lệ 27% tổng số nhiệm vụ kiểm toán (31/116), tiếp tục tăng so với những năm trước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đáng lưu ý, các cuộc kiểm toán chuyên đề đã có nhiều đổi mới trong công tác phối hợp tổ chức chức thực hiện, chỉ ra nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện; phát hiện sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực tài chính, tài sản, chưa đạt mục tiêu đề ra; nhiều bất cập, vướng mắc, chồng chéo trong cơ chế, chính sách; chưa ban hành đầy đủ văn bản quy định, hướng dẫn, gây khó khăn, lúng túng trong tổ chức triển khai.

Trong năm 2025, KTNN đã kiểm toán tổng mức đầu tư các dự án đường sắt theo các Nghị quyết của Quốc hội; kiểm toán thường xuyên 4 dự án theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng; kiểm toán việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội. KTNN tổng hợp kết quả kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ gửi Quốc hội tại Kỳ họp.

KTNN đã chủ động, điều chỉnh giảm một số cuộc kiểm toán cấp bộ, huyện, đồng thời ưu tiên hoàn thành kiểm toán quyết toán ngân sách cấp tỉnh trước 30/6/2025, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị được kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tinh gọn bộ máy và tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đối với các báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính: 37.345 tỷ đồng và trên 125,4 triệu USD, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 4.242 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 16.603 tỷ đồng và 108,9 triệu USD; kiến nghị khác 16.500 tỷ đồng và trên 16,5 triệu USD.

Đồng thời, KTNN kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đối với 109 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý bao gồm: 8 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 11 Thông tư và 88 văn bản khác.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong năm 2025, KTNN đã cho ý kiến chủ trương đầu tư với 6 dự án quan trọng quốc gia, 2 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; tham gia ý kiến có trách nhiệm về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026, kế hoạch tài chính – nhà nước 3 năm 2026 - 2028; các luật, các dự thảo nghị quyết của Quốc hội; tích cực, chủ động tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến ngày 30/11/2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị khác đạt 82,9%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Phần lớn các kiến nghị tồn đọng được Tổng KTNN chỉ đạo và xử lý dứt điểm.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, KTNN đã sắp xếp tinh gọn bộ máy tại 8 đơn vị trực thuộc, giảm 18 đơn vị cấp phòng; thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với 82 trường hợp theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP. KTNN đã tham gia cho ý kiến đối với gần 3.700 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương phục vụ công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Trong năm, KTNN rà soát báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực danh sách 645 dự án chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng, chậm triển khai, có khó khăn vướng mắc và 3 dự án có dấu hiệu lãng phí. KTNN đã chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, cung cấp 624 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho Cơ quan cảnh sát điều tra, trong đó có 2 dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Kế hoạch kiểm toán năm 2026 có 129 nhiệm vụ, tăng 13 nhiệm vụ

Năm 2026, với phương châm “An toàn - Uy tín”, toàn Ngành đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tổ chức xây dựng và thực hiện chất lượng, hiệu quả Kế hoạch kiểm toán năm 2026 với 129 nhiệm vụ, tăng 13 nhiệm vụ so với năm 2025: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 34 bộ, cơ quan Trung ương và 34 tỉnh, thành phố, đạt tỷ lệ 100%. 7 cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, biến đổi khí hậu, kiểm toán công nghệ thông tin.

Đặc biệt, KTNN sẽ thực hiện 36 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó có những chuyên đề quy mô lớn, phạm vi rộng về: y tế; thuế giá trị gia tăng; việc quản lý, sử dụng vốn đầu công giai đoạn 2021 - 2025 của một số tỉnh, thành phố; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Vụ Tổng hợp và trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho KTNN khu vực XII.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cũng đã nhấn mạnh thêm 7 nhiệm vụ. Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng là sửa Luật KTNN và xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2040, tầm nhìn 2045.

Đặc biệt, chú trọng kiểm toán chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm toán đánh giá trụ sở, tài sản của các cơ quan, đơn vị trong quá trình sáp nhập, đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền 2 cấp, đặc biệt cấp xã.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Tổng hợp và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho KTNN khu vực XII đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025./.