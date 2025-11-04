Chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp đáp ứng theo mô hình chính quyền 2 cấp

(TBTCO) - Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo mô hình chính quyền 2 cấp, cần chuẩn hóa quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp; việc nâng cao năng lực cán bộ quản lý và chất lượng phục vụ của công chức thuế đối với người nộp thuế cũng cần được nâng cao.

Sáng ngày 3/11, Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến các cơ quan thuế để trao đổi, thảo luận về chuyên đề “Quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp”. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc chuẩn hóa và số hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế đối với doanh nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

“Chúng ta cần hướng tới mô hình quản lý thuế hiện đại, trong đó cán bộ, công chức thuế không can thiệp trực tiếp vào quá trình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý toàn diện, công bằng, minh bạch và bao quát” - Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng cũng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, ngành Thuế cần không ngừng đổi mới phương thức đánh giá, phân tích và tham mưu chính sách vĩ mô, kịp thời đề xuất với các cấp lãnh đạo ban hành những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định và bền vững; từ đó nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị cán bộ, công chức thuộc các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và các Thuế tỉnh, thành phố ngay sau hội nghị, với những nội dung kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ và tiếp thu trực tiếp tại hội nghị, trong thời gian tới phải bám sát thực tiễn quản lý tại địa bàn, từ đó đưa ra các mô hình, đề xuất có tính khả thi cao, vừa phù hợp với thực tiễn quản lý của địa phương, vừa đáp ứng mục tiêu cải cách tổng thể của ngành Thuế.

Đại diện các đơn vị tham gia ý kiến tại hội nghị.

Chuyên đề thảo luận diễn ra từ ngày 3/11 đến ngày 5/11/2025, được tổ chức kết hợp trực tiếp tại Cục Thuế và trực tuyến tại một số điểm cầu Thuế các tỉnh, thành phố, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức thuế trên toàn quốc cùng thảo luận, trao đổi và thống nhất mô hình quản lý thuế doanh nghiệp theo hướng khoa học - hiện đại - minh bạch - lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Các vấn đề được tập trung thảo luận sâu về toàn bộ chuỗi quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp, bao gồm: Phương pháp, cách thức xây dựng bản mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; Mô hình tổng thể kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin và một số nguyên tắc thiết kế hệ thống phục vụ quản lý thuế; Xây dựng nội dung nghiệp vụ đăng ký thuế (bao gồm nội dung ngừng hoạt động); Xây dựng nội dung nghiệp vụ khai thuế, nộp thuế; Xây dựng nội dung nghiệp vụ hoàn thuế/miễn giảm, quản lý nghĩa vụ/nợ thuế.

Kết thúc hội nghị ngày 3/11, cơ bản các cán bộ, công chức tham dự thống nhất, việc chuẩn hóa từng bước trong quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo minh bạch dữ liệu là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đã có nhiều thay đổi lớn về bộ máy nhà nước và của ngành Thuế. Để nâng cao năng lực quản lý thuế theo mô hình chính quyền 2 cấp đòi hỏi công tác nâng cao năng lực cán bộ quản lý và chất lượng phục vụ của công chức thuế đối với người nộp thuế./.