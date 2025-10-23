Tăng năng lực cho công chức thuế trong kiểm tra thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

(TBTCO) - Trong các ngày từ 22 - 23/10, Cục Thuế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức khai mạc khóa học tập huấn nâng cao năng lực cho công chức phụ trách công tác quản lý thuế thương mại điện tử với chủ đề “Kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử”.

Phát biểu khai mạc khóa học, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử Cáp Quý Phúc cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã và đang làm thay đổi sâu sắc cách thức hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Cùng với những cơ hội to lớn mà thương mại điện tử mang lại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, thì công tác quản lý thuế, đặc biệt là kiểm tra, giám sát nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực này cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho cơ quan thuế.

Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thương mại điện tử Cáp Quý Phúc phát biểu khai mạc khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Trước bối cảnh đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra thuế đối với hoạt động thương mại điện tử là một yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, khoá tập huấn với chủ đề “Kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử” được tổ chức hôm nay là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Khoá học nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa JICA và Cục Thuế, với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức ngành Thuế trong việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường số.

“Trong khuôn khổ chương trình, các học viên sẽ được cập nhật các vấn đề về thuế tiêu thụ đối với các giao dịch xuyên biên giới; phương pháp kiểm tra doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử; kiểm tra nhà cung cấp thương mại điện tử xuyên biên giới; các rủi ro về thuế cũng như các phương pháp, công cụ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn vướng mắc, từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp cho công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này” - Chi Cục trưởng Cáp Quý Phúc nhấn mạnh.

Chi Cục trưởng Cáp Quý Phúc gửi lời trân trọng cảm ơn tới sự hỗ trợ và đồng hành của Tổ chức JICA; các chuyên gia, giảng viên đã chuẩn bị nội dung bài giảng rất công phu; sự tham gia sự có mặt của các học viên - những người đang trực tiếp làm công tác quản lý thuế thương mại điện tử.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Noguchi Daisuke - đại diện JICA, bày tỏ niềm vui mừng khi được đồng hành cùng Cục Thuế trong hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức ngành Thuế Việt Nam. Ông cho biết, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, việc xây dựng cơ chế quản lý thuế hiệu quả, minh bạch và phù hợp với đặc thù kinh tế số là thách thức chung của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ông Noguchi Daisuke - đại diện JICA (Nhật Bản) phát biểu tại khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Đại diện JICA cũng nhấn mạnh rằng, khóa học không chỉ là dịp để trao đổi chuyên môn mà còn là cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa các chuyên gia Nhật Bản và công chức ngành Thuế Việt Nam. Ông Noguchi Daisuke bày tỏ tin tưởng rằng, những kiến thức và kinh nghiệm thu được từ khóa tập huấn sẽ giúp các học viên nâng cao năng lực thực tiễn, áp dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam.

Khóa tập huấn “Kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử” diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22/10 - 23/10 với những nội dung chính, gồm: (i) nỗ lực của nhóm thanh tra kiểm tra thương mại điện tử; (ii) phương pháp thanh tra kiểm tra doanh nghiệp có thương mại điện tử; (iii) phương pháp thanh tra kiểm tra mang tính giám sát hệ thống; (iv) điều tra số; (v) phản hồi với nền tảng; (vi) thanh tra kiểm tra nhà cung cấp thương mại điện tử xuyên biên giới.

Với các kiến thức được chia sẻ trong khóa học và sự tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp ý kiến về chương trình tập huấn, mỗi học viên đã có thêm kiến thức, kinh nghiệm và động lực để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ.

Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Cục Thuế trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức ngành Thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh và phức tạp./.