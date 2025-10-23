Giá xăng dầu trong nước hôm nay (23/10) được dự báo có thể đảo chiều giảm mạnh 2,6 - 4,5% so với kỳ điều hành trước đó, Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 288 đồng về mức 18.932 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 261 đồng về mức 19.639 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm mạnh 4,5% về mức 17.591 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 3,9% về mức 14.148 đồng/kg, dầu hỏa có thể giảm 2,6% về mức 17.922 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể giảm 261 đồng/lít. Ảnh: Đ.T

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước hôm nay, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 16/10.

Giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.226 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, giá bán ra ở mức 19.903 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, giá bán 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, giá bán 18.406 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, giá bán 14.371 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành ngày 9/10 và 16/10/2025 cụ thể: xăng RON92 ở mức 76,294 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,156 USD/thùng, tương đương tăng 0,20%), xăng RON95 đạt 79,062 USD/thùng (tăng 0,74 USD/thùng, tương đương tăng 0,94%), dầu hỏa 85,944 USD/thùng (giảm 0,354 USD/thùng, tương đương giảm 0,41%), dầu diesel 86,462 USD/thùng (giảm 1,198 USD/thùng, tương đương giảm 1,37%) và dầu mazut 377,872 USD/tấn (giảm 14,824 USD/thùng, tương đương giảm 3,77%).

Giá dầu thế giới tăng mạnh hơn 2%

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng mạnh hơn 2% nhờ kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung đạt tiến triển và thỏa thuận quan trọng giữa Mỹ và Ấn Độ sắp hoàn tất.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,69 USD/thùng, tăng 2,23% (tương đương tăng 1,37 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 58,68 USD/thùng, tăng 2,52% (tương đương tăng 1,44 USD/thùng).

Những lo ngại về nguồn cung gia tăng sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn, trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục gây sức ép buộc các khách hàng châu Á giảm mua dầu từ Nga.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về sự sụt giảm tồn kho dầu tại Mỹ cũng góp phần nâng giá. Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần trước. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đang có kế hoạch mua thêm 1 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, tận dụng giai đoạn giá dầu đang ở mức tương đối thấp để tăng cường nguồn dự trữ quốc gia. /.