Ngày 7/12: Giá cao su thế giới đảo chiều tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (7/12) đảo chiều tăng nhờ nhu cầu lốp xe Trung Quốc ổn định, nhưng nhìn chung vẫn trong xu hướng giảm cả tuần qua do lo ngại về nguồn cung tăng từ Thái Lan.

Giá cao su thế giới hôm nay đảo chiều tăng nhờ nhu cầu lốp xe Trung Quốc ổn định. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 69 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,6% (2 Yên) lên mức 322 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,13% (20 Nhân dân tệ) lên mức 15.115 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1 giao dịch lần cuối ở mức 170,8 cent Mỹ/kg, tăng 0,2%.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,4 Yên, tương đương 0,43% lên mức 325,4 Yên (2,10 USD)/kg. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm 5,51%.

Tại Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1 giảm 75 Nhân dân tệ, tương đương 0,72%, xuống 10.410 Nhân dân tệ/tấn.

Theo Guoyuan Futures Research, thời tiết tại các vùng sản xuất cao su lớn như Thái Lan đang dần cải thiện, khiến mức giảm sản lượng cao su Trung Quốc theo mùa không đủ để bù đắp áp lực từ nguồn cung tăng lên, từ đó tiếp tục gây sức ép lên giá.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.