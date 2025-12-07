Ngày 7/12: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (7/12) đi lên trong phiên cuối tuần, nhờ báo cáo lạm phát Mỹ “hạ nhiệt” làm gia tăng kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ sớm được nới lỏng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,75 USD/thùng, tăng 0,77%; giá dầu WTI ở mốc 60,08 USD/thùng, tăng 0,69%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục đi lên. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 7/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,75 USD/thùng, tăng 0,77% (tương đương tăng 0,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,08 USD/thùng, tăng 0,69% (tương đương tăng 0,41 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong phiên cuối tuần khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ sau báo cáo lạm phát tháng 9. Chỉ số giá tiêu dùng theo thước đo ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng thấp hơn dự báo, củng cố khả năng cơ quan này sẽ hạ 25 điểm cơ bản lãi suất trong cuộc họp ngày 9 - 10/12, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Nhà đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến tại Nga và Venezuela, hai nhà cung cấp thuộc OPEC+ đang chịu trừng phạt. Đàm phán Mỹ - Nga liên quan cuộc xung đột Ukraine không đạt tiến triển, góp phần giữ giá dầu ở mức cao, trong khi sản lượng ổn định của OPEC gây sức ép giảm giá. “Hai lực tác động trái chiều khiến thị trường dầu hiện khá trầm lắng”, chuyên gia Tamas Vargas của PVM nhận định.

Cùng lúc, nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang bàn thảo thay thế cơ chế áp trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải nhằm siết nguồn thu cho Moscow. Bất kỳ thay đổi nào trong trừng phạt có thể tạo biến động lớn đối với nguồn cung toàn cầu./.