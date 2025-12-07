Ngày 7/12: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/12) đồng loạt tăng sau thời gian chịu áp lực chốt lời. Theo đó, giá bạc trong nước tăng nhẹ cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.900.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.930.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 58,3 USD/ounce, tăng 0,62 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc thế giới hôm hay niêm yết ở ngưỡng 58,3 USD/ounce. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp đà tăng, niêm yết ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng nhẹ cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.900.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.930.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.902.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.936.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.537.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.543.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/12/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.900.000 1.930.000 1.902.000 1.936.000 1 kg 50.680.000 51.478.000 50.732.000 51.629.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.908.000 1.938.000 1.910.000 1.940.000 1 kg 50.886.000 51.690.000 50.928.000 51.741.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 58,3 USD/ounce, tăng 0,62 USD so với sáng 6/12.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, giá bạc tăng trở lại nhờ lực mua hồi phục trên thị trường.

"Nguồn cung bạc hiện khá hạn chế, trong khi nhu cầu từ các ngành công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng, đây là những yếu tố hỗ trợ giá. Đồng thời, trên thị trường tương lai, lượng bạc ‘trên giấy’ vẫn lớn hơn nhiều so với lượng bạc vật chất thực tế, điều này khiến các đợt điều chỉnh ngắn hạn dễ xảy ra hơn", ông nói.

Ông Lewis cũng lưu ý, theo nguyên tắc chung, để bán khống bạc một cách hợp lý, giá cần giảm sâu. Hiện tại, thị trường chưa xuất hiện điều kiện này, nên việc bán khống vẫn tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu giá có đợt điều chỉnh sâu hơn sẽ xuất hiện cơ hội bán khống hấp dẫn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 7/12/2025: