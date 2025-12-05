Ngày 5/12: Giá xăng dầu trong nước biến động trái chiều, thế giới tăng

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (5/12) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 4/12 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 534 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít; dầu hỏa giảm 580 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.460 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 4/12.

Cụ thể, từ 15h ngày 4/12, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, lên 19.822 đồng/lít; xăng RON 95-III tăng 451 đồng/lít, lên 20.460 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 420 đồng/lít, ở mức 18.380 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, xuống còn 18.893 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 52 đồng/kg, xuống còn 13.436 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazút.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 27/11/2025 - 3/12/2025) chịu ảnh hưởng của một số yếu tố, khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 27/11/2025 và kỳ điều hành ngày 04/12/2025 là: 79,510 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 2,814 USD/thùng); 81,832 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,276 USD/thùng); 88,582 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,324 USD/thùng); 86,098 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,416 USD/thùng); 344,576 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 2,004 USD/tấn).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 46 phiên điều chỉnh, trong đó có 20 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19% (tương đương tăng 0,12 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31% (tương đương tăng 0,18 USD/thùng).

Giá dầu thế giới gần như ổn định khi thị trường theo dõi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh đàm phán hòa bình đình trệ làm giảm kỳ vọng về một thỏa thuận có thể khôi phục dòng chảy dầu Nga.

Công suất lọc dầu của Nga giảm xuống khoảng 5 triệu thùng/ngày trong giai đoạn tháng 9 - 11, giảm 335.000 thùng/ngày so với cùng kỳ, trong đó xăng chịu tác động mạnh nhất và sản lượng dầu diesel cũng giảm đáng kể.

Giá dầu nhận được hỗ trợ từ nhận định rằng tiến triển của kế hoạch hòa bình cho Ukraine đang chững lại, sau khi các đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vòng đàm phán với Điện Kremlin mà không đạt đột phá nào trong việc chấm dứt xung đột.

“Chiến sự và yếu tố chính trị, trong bối cảnh tồn kho dồi dào, nguồn cung dự kiến dư thừa và chiến lược giữ thị phần của OPEC, đang giữ giá Brent trong vùng 60 - 70 USD/thùng”, các chuyên gia của PVM đánh giá./.