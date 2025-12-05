Ngày 5/12: Giá cao su thế giới giảm do lo ngại tồn kho Trung Quốc gia tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (5/12) giảm nhẹ khi lo ngại nguồn cung từ Thái Lan hạ nhiệt và tồn kho tại Trung Quốc gia tăng. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu.

Giá cao su thế giới hôm nay giảm nhẹ.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 69 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 0,5% (1,7 Yên) về mức 324.9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,3% (40 Nhân dân tệ) về mức 15.240 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, giá cao su trên sàn SICOM cũng nhích lên ở kỳ hạn gần, góp phần củng cố xu hướng hồi phục nhẹ trong ngắn hạn của thị trường khu vực.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục giảm do lo ngại nguồn cung liên quan đến tình trạng ngập lụt ở Thái Lan giảm bớt, trong khi lượng tồn kho tại Trung Quốc tiếp tục tăng.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 giảm 2,9 Yên, tương đương 0,88% xuống còn 325,4 Yên (2,09 USD)/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng giao tháng 5 giảm 100 Nhân dân tệ, tương đương 0.65% xuống 15.190 Nhân dân tệ (2.150,67 USD)/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất tăng 50 Nhân dân tệ (0,48%) lên 10.575 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.