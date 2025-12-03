Giá vàng hôm nay (3/12): Vàng nhẫn giảm sâu

Sau những phiên liên tục lập đỉnh, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm theo. Mức giảm sâu nhất lên tới 1,4 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn thương hiệu SJC.

Sáng 3/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.205,88 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:46:04 sáng 03/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.205,88 USD/oune, giảm 35,57 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,84% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 132,704 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.604 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 3/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng ở mức 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 151,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 153,4 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua - giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150,3 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 900.000 đồng/lượng) và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,4 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.