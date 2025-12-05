Ngày 5/12: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu đảo chiều tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay (5/12) tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg tại vài địa phương. Hiện giá tiêu trong nước giao dịch trong khoảng 147.500 - 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tiếp tục giảm sâu từ 1.700 - 1.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm sâu. Ảnh tư liệu

Giá tiêu tăng vài nơi

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg ở một vài nơi. Hiện giá tiêu nội địa giao dịch trong khoảng 147.500 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 147.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg trong sáng nay.

Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giá tiêu đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.998 USD/tấn, giảm nhẹ 0,9% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,9%, hiện đang giao dịch ở mức 9.648 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động, hiện giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Giá cà phê giảm sâu

Giá cà phê trong nước hôm nay (5/12) tiếp tục giảm sâu từ 1.700 - 1.900 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 102.800 - 103.600 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giảm giá mạnh, giảm 1.900 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 103.600 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê giảm sâu nhất trên cả nước hôm nay.

Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 103.200 đồng/kg, giảm 1.700 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm mạnh 1.700 đồng/kg, giao dịch ở mức 102.800 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London phục hồi nhẹ, đồng loạt tăng trở lại qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 27 USD/tấn, đạt mức 4342 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 32 USD/tấn, đạt mức 4078 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 6,25 cent/lb, đạt mức 410,0 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,6 cent/lb, đạt mức 336,35 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 465,0 cent/lb, tăng mạnh 7,5 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 5/2026 giảm nhẹ 1,25 cent/lb, đạt mức 401,0 cent/lb./.