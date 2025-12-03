Ngày 3/12: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp đà giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (3/12) tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 4.000 đến 4.200 đồng. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 106.500 - 107.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng tiếp tục giảm thêm từ 500 đến 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 106.500 - 107.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh từ 4.000 đến 4.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 4.000 đến 4.200 đồng, dao động trong khoảng 106.500 - 107.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm 4.000 đồng/kg, giao dịch cùng mức 106.500 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 107.000 đ/kg, giảm 4.000 đồng/kg. Khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 106.900 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm mạnh 4.200 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 107.000 và 106.900 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 106.600 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 106.500 đ/kg, giảm 4.100 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê kỳ hạn Robusta trên sàn London giảm mạnh. Cụ thể, kỳ giao tháng tháng 1/2026 giảm 92 USD/tấn, còn 4.380 USD/tấn; kỳ giao tháng 3/2026 giảm 78 USD/tấn, còn 4.260 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 2,7 cent/lb, còn 408,8 cent/lb.; kỳ giao tháng 3/2026 giảm 2,65 cent/lb, còn 377,05 cent/lb.

Giá tiêu tiếp tục giảm

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục giảm thêm từ 500 đến 1.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 150.000 đồng/kg. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông ổn định ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg..

Giá tiêu giảm trong phiên giao dịch hôm nay một phần đến từ dự báo sản lượng hồ tiêu vụ mới sẽ tăng. Theo ước tính, sản lượng có thể đạt 190.000- 193.000 tấn, tăng khoảng 10% so với vụ trước, với điều kiện tự nhiên không có bất thường lớn. Nguồn cung sắp tới này tạo ra áp lực nhất định lên giá tiêu hiện tại.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.004 USD/tấn (tăng 0,21%), giá tiêu trắng Muntok đạt 9.657 USD/tấn (tăng 0,22%).

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.175 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm mạnh xuống mức 9.000 USD/tấn (giảm 2,17%); giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.000 USD/tấn (giảm 2,44%).

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn./.