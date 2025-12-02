Giá iPhone Air tháng 12/2025 giảm mạnh chưa từng có

Giá iPhone Air mới nhất tháng 12/2025 bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng và trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng. Với việc giảm giá mạnh và vẫn giữ được hiệu năng, chất lượng hoàn thiện cùng thiết kế cao cấp, iPhone Air đang trở thành lựa chọn đáng tiền nhất trong dòng iPhone 17 series dành cho người dùng muốn tiết kiệm chi phí mà không phải hy sinh trải nghiệm.

Giá iPhone Air mới nhất tháng 12/2025 bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng. Ảnh tư liệu

Trái ngược với iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro hay iPhone 17 tiêu chuẩn đang giữ nguyên giá niêm yết, iPhone Air chính hãng lại có mức giảm sâu nhất kể từ thời điểm lên kệ.

Tính đến ngày 1/12/2025, phiên bản 256GB VN/A hiện đang được các nhà bán lẻ niêm yết còn 30.290.000 đồng, giảm đáng kể so với mức giá 31.990.000 đồng ban đầu. Bản 512GB cũng giảm xuống còn 35.790.000 đồng và bản 1TB còn 40.990.000 đồng, tức mức giảm dao động từ 1.700.000 đến 4.000.000 đồng tùy phiên bản.

Trong bối cảnh các mẫu iPhone 17 khác thậm chí còn có nơi bán cao hơn niêm yết, mức giá mới của iPhone Air gây bất ngờ với nhiều người dùng. Mặc dù là sản phẩm mới, nhưng việc iPhone Air gặp khó về doanh số trong những tháng đầu đã khiến Apple và các nhà bán lẻ phải điều chỉnh chiến lược.

Với việc giảm giá mạnh và vẫn giữ được hiệu năng, chất lượng hoàn thiện cùng thiết kế cao cấp, iPhone Air đang trở thành lựa chọn đáng tiền nhất trong dòng iPhone 17 series dành cho người dùng muốn tiết kiệm chi phí mà không phải hy sinh trải nghiệm. Đây là model iPhone mới rẻ nhất ở thời điểm hiện tại, phù hợp với những ai ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ và hiệu năng sử dụng lâu dài.

Bảng giá iPhone Air mới nhất tháng 12/2025