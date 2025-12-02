Ngày 2/12: Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản và các thị trường chính đồng loạt tăng

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản và các thị trường chính hôm nay (2/12) đều khởi sắc. Tại Thái Lan giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,2%; Nhật Bản tăng 0,9%; Trung Quốc tăng 0,3%. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,2% (0,81 Baht) lên mức 69 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,9% (3 Yên) lên mức 343 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,3% (40 Nhân dân tệ) lên mức 15.455 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản liên tục đi lên trong vài tuần qua do lo ngại nguồn cung ở Thái Lan sụt giảm, Tập đoàn Tires Europe mới đây đã kêu gọi sửa đổi quy định đối với các đề xuất của Ủy ban châu Âu liên quan tới ngành cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.