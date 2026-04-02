Ngày 2/4: Giá cao su thế giới tăng giảm đan xen, trong nước bình ổn

06:22 | 02/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (2/4) ghi nhận trạng thái giằng co với xu hướng tăng giảm đan xen giữa các sàn giao dịch lớn. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp bình ổn.
Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận trạng thái giằng co. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,7% (0,5 Baht) lên mức 75.8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang mức 367,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,24% (40 Nhân dân tệ) về mức 16,440 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 ở mức 197,1 US cent/kg, giảm 1,7%.

Giá cao su tại Nhật Bản chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, khi nguồn cung từ Trung Quốc dần cải thiện và tồn kho tại cảng nhập khẩu Qingdao tiếp tục tăng.

Hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) kỳ hạn tháng 9 giảm nhẹ 0,03% xuống 380,6 Yên/kg, tương đương khoảng 2.390 USD/tấn. Mặc dù vậy, hợp đồng này vẫn tăng 1,36% kể từ đầu tháng.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) kỳ hạn tháng 5 giảm 0,82%, còn 16.345 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.366 USD/tấn. Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5 cũng giảm 2,53% xuống 17.350 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2.512 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cao su xuất khẩu chuẩn của Thái Lan (RSS3) tăng 0,46%, còn cao su dạng khối giảm 0,31%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Việc giá cao su trong nước “đi ngang” phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Nếu giá nguyên liệu đầu vào và thị trường xuất khẩu không có biến động lớn, giá cao su nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, trong trường hợp giá dầu tăng mạnh hoặc nhu cầu toàn cầu phục hồi rõ rệt, thị trường có thể xuất hiện những nhịp tăng giá mới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

