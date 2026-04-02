Ngày 2/4: Giá cao su thế giới tăng giảm đan xen, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận trạng thái giằng co. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,7% (0,5 Baht) lên mức 75.8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang mức 367,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,24% (40 Nhân dân tệ) về mức 16,440 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 ở mức 197,1 US cent/kg, giảm 1,7%.

Giá cao su tại Nhật Bản chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, khi nguồn cung từ Trung Quốc dần cải thiện và tồn kho tại cảng nhập khẩu Qingdao tiếp tục tăng.

Hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) kỳ hạn tháng 9 giảm nhẹ 0,03% xuống 380,6 Yên/kg, tương đương khoảng 2.390 USD/tấn. Mặc dù vậy, hợp đồng này vẫn tăng 1,36% kể từ đầu tháng.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) kỳ hạn tháng 5 giảm 0,82%, còn 16.345 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.366 USD/tấn. Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5 cũng giảm 2,53% xuống 17.350 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2.512 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cao su xuất khẩu chuẩn của Thái Lan (RSS3) tăng 0,46%, còn cao su dạng khối giảm 0,31%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Việc giá cao su trong nước “đi ngang” phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Nếu giá nguyên liệu đầu vào và thị trường xuất khẩu không có biến động lớn, giá cao su nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, trong trường hợp giá dầu tăng mạnh hoặc nhu cầu toàn cầu phục hồi rõ rệt, thị trường có thể xuất hiện những nhịp tăng giá mới./.