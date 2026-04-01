Quảng Ninh kỳ vọng một mùa du lịch bội thu

Đà tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm

Ngay trong quý I/2026, ngành du lịch Quảng Ninh đã ghi nhận những con số ấn tượng với khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,4 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 4,9 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 15.700 tỷ đồng, tăng tới 20%.

Những kết quả này không chỉ phản ánh sức hút ổn định của điểm đến, mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược phục hồi và phát triển du lịch sau giai đoạn khó khăn. Đáng chú ý, lĩnh vực lưu trú và ăn uống tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần củng cố vai trò của du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của tỉnh.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công ban đầu chính là việc tổ chức hiệu quả các lễ hội và sự kiện văn hóa ngay từ đầu năm. Các hoạt động như Hội xuân Yên Tử hay các chương trình nghệ thuật quy mô lớn đã thu hút đông đảo du khách, tạo không khí sôi động và góp phần kích cầu du lịch rõ rệt.

Tổng doanh thu du lịch Quảng Ninh đạt gần 15.700 tỷ đồng trong quý I/2026. Ảnh T.D

Bước vào mùa hè - giai đoạn cao điểm của du lịch, Quảng Ninh tiếp tục “tăng tốc” bằng việc tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Tâm điểm là Tuần văn hóa, thể thao và du lịch chào hè 2026, diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, với kỳ vọng thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện này là chương trình “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”. Đây không chỉ là sự kiện thường niên, mà còn là “thương hiệu” du lịch của Quảng Ninh, góp phần định vị hình ảnh điểm đến hiện đại, sôi động và hội nhập. Chương trình dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với các hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa quy mô lớn.

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động hấp dẫn khác như vũ hội đường phố, biểu diễn âm nhạc ven biển, trình diễn ánh sáng trên vịnh, lễ hội truyền thống, triển lãm nghệ thuật hay trải nghiệm khinh khí cầu… sẽ tạo nên không gian lễ hội đa sắc màu, mang lại những trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Không chỉ tập trung tại Hạ Long, các địa phương khác như Yên Tử, Cô Tô, Móng Cái cũng đồng loạt tổ chức các chương trình riêng, góp phần lan tỏa sức hút du lịch trên toàn tỉnh.

Dù có nhiều tín hiệu tích cực, song ngành du lịch Quảng Ninh vẫn phải đối mặt với không ít thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận chuyển và giá vé máy bay tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá tour và hành vi tiêu dùng của du khách.

Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp du lịch đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Thay vì tập trung vào các tour dài ngày, chi phí cao, nhiều đơn vị chuyển hướng sang các sản phẩm ngắn ngày, giá hợp lý và linh hoạt hơn. Đây được xem là giải pháp phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay, giúp duy trì dòng khách ổn định.

Không chỉ thay đổi về sản phẩm, các doanh nghiệp còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng trải nghiệm mang tính bản địa và cá nhân hóa. Việc liên kết với các hãng hàng không, cơ sở lưu trú để tối ưu chi phí cũng được đẩy mạnh, góp phần giữ giá tour ở mức cạnh tranh.

Đa dạng hóa sản phẩm, nâng tầm trải nghiệm

Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Cô Tô đang phát triển mô hình du lịch thông minh, mở rộng các dịch vụ vui chơi dưới nước và xây dựng các tour khám phá đảo. Đồng thời, các sản phẩm mới như du lịch nông nghiệp biển, lễ thượng cờ chủ quyền hay kinh tế ban đêm cũng được chú trọng phát triển.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển du lịch của Quảng Ninh là việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Từ hệ thống vé điện tử, mã QR tra cứu thông tin đến bản đồ số và các nền tảng quảng bá trực tuyến, tất cả đều góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và tối ưu công tác quản lý.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông quốc tế như CNN, đồng thời thu hút các dự án điện ảnh nước ngoài đến quay phim tại vịnh Hạ Long và các địa điểm nổi tiếng. Đây là cách làm hiệu quả để đưa hình ảnh du lịch Quảng Ninh tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp đang chuyển đổi sang tàu du lịch an toàn hơn, hiện đại hơn, quy mô lớn hơn; hình thành thêm sản phẩm lưu trú cao cấp xứng tầm; nâng cấp hệ thống nhà hàng - khách sạn đủ năng lực phục vụ đồng thời hàng nghìn du khách. Hiệp hội tiếp tục dẫn dắt công tác xúc tiến, quảng bá; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế để trao đổi nguồn khách, xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy.

Các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh T.D

Với nền tảng tăng trưởng vững chắc, chiến lược linh hoạt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, Quảng Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong mùa du lịch hè 2026.

Việc kết hợp giữa tổ chức sự kiện quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá không chỉ giúp tăng lượng khách, mà còn nâng cao giá trị trải nghiệm. Điều này góp phần khẳng định vị thế của Quảng Ninh như một điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến, sự chủ động và sáng tạo chính là chìa khóa để Quảng Ninh duy trì sức hút. Nếu tiếp tục phát huy những lợi thế hiện có và thích ứng hiệu quả với thị trường, một mùa du lịch bội thu hoàn toàn nằm trong tầm tay của địa phương này.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu tăng trưởng, Quảng Ninh đang hướng tới một mô hình phát triển du lịch bền vững, hiện đại và giàu bản sắc. Mùa hè 2026 vì thế không chỉ là cơ hội để “hút khách”, mà còn là bước đệm quan trọng để nâng tầm thương hiệu du lịch của tỉnh trên bản đồ quốc tế./.