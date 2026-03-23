VITM 2026: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh nâng tầm du lịch Việt Nam

(TBTCO) - Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã từng bước thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

Ngày 23/3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thông tin về Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026. Theo đó, từ ngày 9/4 đến 12/4/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề: "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh -nâng tầm du lịch Việt Nam".

Năm 2025, VITM Hà Nội với chủ đề "Phát triển điểm đến xanh, nâng tầm du lịch Việt Nam" đã góp phần lan tỏa xu hướng xây dựng các điểm đến xanh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. Tiếp nối xu hướng đó, VITM 2026 lấy chủ đề chuyển đổi số, tăng trưởng xanh nhằm tạo ra những giá trị mới cho ngành du lịch. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp du lịch sẽ có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, các mô hình kinh doanh du lịch thông minh, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, sản phẩm du lịch bền vững phù hợp với xu thế phát triển của du lịch thế giới.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin về VITM 2026 tại buổi họp báo

VITM 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động thương mại, xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa. Trong đó, về hoạt động thương mại: Hội chợ dự kiến có khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế, cùng hơn 600 doanh nghiệp du lịch.

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Hội chợ cũng dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch, tạo nên một không gian sôi động cho các hoạt động xúc tiến du lịch và kích cầu thị trường.

Điểm mới và nổi bật nhất của VITM 2026 lần này là triển khai một chương trình kết nối giao thương với một khối lượng lớn các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam (B2B) diễn ra trong ngày 9/4/2026 dành riêng cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia hội chợ.

Hội chợ sẽ mở cửa cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư vào thăm, làm việc và mua các sản phẩm du lịch từ ngày 10/4 - 12/4/2026. Các cơ quan xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế sẽ tổ chức các chương trình quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch mới, các gói kích cầu du lịch, cũng như các xu hướng du lịch mới gắn với công nghệ và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội chợ cũng sẽ diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi về xu hướng phát triển du lịch trong thời đại số, các mô hình phát triển du lịch xanh, cũng như các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị và kinh doanh du lịch như: Chương trình giới thiệu du lịch Gia Lai, Hội nghị Xúc tiến du lịch Lai Châu; Hội nghị xúc tiến 3 tỉnh: Ninh Bình - Hưng Yên - Cà Mau; Hội nghị Giới thiệu lịch sự kiện du lịch TP. Hồ Chí Minh 2026.

Một sự kiện quan trọng khác của hội chợ là Lễ vinh danh "Các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch năm 2025", dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 10/4/2026. Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch trong các lĩnh vực lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch./.