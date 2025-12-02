Ngày 2/12: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới bật tăng mạnh, vượt kỷ lục cũ 54,49 USD/ounce của tháng 10 và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2024. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt tăng mạnh theo đà tăng của giá bạc thế giới.

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 2/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.160.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.227.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 42.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 43.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 1/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.872.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.901.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 1/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.873.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.907.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 1/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 2/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.872.000 1.901.000 1.873.000 1.907.000 1 kg 49.907.000 50.705.000 49.959.000 50.856.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.879.000 1.909.000 1.881.000 1.911.000 1 kg 50.113.000 50.917.000 50.155.000 50.968.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 2/12/2025:

Giá bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.160.000 2.227.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 57.599.856 59.386.518

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:24:06 sáng 2/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,007 USD/oune tăng 1,614 USD/oune so với phiên sáng 1/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.529.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.534.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 42.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 1/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:24:06 sáng 2/12/2025

Giá bạc đã vượt kỷ lục cũ 54,49 USD/ounce của tháng 10 và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2024.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, mức tăng mạnh phản ánh một thị trường nơi mọi yếu tố cùng hội tụ: Nhu cầu công nghiệp liên tục leo thang, nguồn cung thiếu hụt nhiều năm liên tiếp và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12./.