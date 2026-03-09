Ngày 9/3: Giá bạc trong nước và thế giới neo ở mức cao

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/3) neo ở mức cao trong phiên đầu tuần mới. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.719.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.749.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 84,41 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.166.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.264.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.719.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.749.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.721.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.754.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.216.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.221.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.719.000 2.749.000 2.721.000 2.754.000 1 kg 72.500.000 73.298.000 72.552.000 73.449.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.726.000 2.757.000 2.728.000 2.759.000 1 kg 72.706.000 73.510.000 72.748.000 73.561.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 84,41 USD/ounce; đi ngang so với ngày 8/3.

Thị trường bạc thế giới vừa khép lại một tuần giao dịch nhiều sóng gió khi giá kim loại quý này liên tục biến động mạnh trong 5 phiên gần nhất. Sau giai đoạn tăng nóng trước đó, bạc đang bước vào quá trình điều chỉnh để tìm lại vùng giá ổn định hơn.

Trong những phiên đầu tuần, giá bạc từng nỗ lực bứt phá lên các mức cao mới. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, kéo giá quay đầu giảm và lùi về khu vực quanh 80 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn tái cân bằng sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis thuộc FX Empire, những biến động mạnh gần đây đang khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng ngắn hạn của thị trường. Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên quản lý quy mô vị thế một cách thận trọng nhằm hạn chế rủi ro trong bối cảnh biến động còn cao.

Ông Christopher Lewis cũng nhận định, giai đoạn tăng nóng trước đây có nhiều dấu hiệu của một “bong bóng giá”. Việc giá bạc điều chỉnh trở lại trong thời gian gần đây phản ánh quá trình thị trường quay về với các yếu tố cung - cầu thực chất. Về dài hạn, sự điều chỉnh này được xem là cần thiết, bởi nó giúp hình thành mặt bằng giá bền vững hơn cho kim loại quý này trong các chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 9/3/2026: