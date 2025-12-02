Ngày 2/12: Giá thép thanh tiếp tục tăng

Giá thép tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 2/12 nhờ nhu cầu tương đối bình ổn, trong khi lượng mua vào các lô hàng quặng sắt đang tăng lên. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định.

Sáng 2/12, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.110 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 ngày 2/12, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.110 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 1/12, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,27% (8 nhân dân tệ) lên mức 3.000 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 2,41% (19,5 nhân dân tệ) về mức 788 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 1,42 USD lên mức 106,91 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong ngày thứ Hai, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào khá mạnh đối với các lô hàng quặng sắt (tiêu chuẩn trung bình), dù đà tăng bị hạn chế bởi việc bảo trì lò cao thường niên vào cuối năm của các nhà máy thép, theo Reuters.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất tăng 1,14% lên 801 nhân dân tệ (tương đương 113,24 USD) mỗi tấn. Trên Sàn Singapore, hợp đồng tiêu chuẩn giao tháng 1/2026 cũng tăng 1,42% lên 103,65 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp tiếp tục bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm 8h30 ngày 2/12/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.