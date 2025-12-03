Ngày 3/12: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á diễn biến trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (3/12) tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan tăng 1,2%. Ngược lại, giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt quay đầu giảm. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định giá thu mua nguyên liệu.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,2% (0,81 Baht) lên mức 69 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 giảm 0,3% (1 Yên) về mức 339 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,14% (175 Nhân dân tệ) về mức 15.240 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, thị trường cao su Kuala Lumpur đóng cửa với mức giảm, nối tiếp đà giảm của các thị trường cao su kỳ hạn trong khu vực do dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc và các nước châu Á khác. Cụ thể, Hội đồng Cao su Malaysia cho biết, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia (SMR) 20 giảm 5,5 sen xuống còn 720,5 sen/kg, trong khi cao su latex rời giảm 1 sen xuống 577 sen/kg.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản giảm do đồng Yên mạnh lên và nhu cầu yếu từ ngành ô tô. Tuy nhiên, mức giảm được hạn chế nhờ lượng mưa lớn tại nhiều khu vực sản xuất cao su chủ chốt.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.