Ngày 1/12: Giá heo hơi miền Bắc và miền Nam bám sát nhau trên đỉnh

Giá heo hơi hôm nay (1/12) tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện giá heo hơi giao dịch trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giữ đà tăng. So với cuối tuần trước, mức giá tại nhiều địa phương đã tăng thêm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên ghi nhận mức cao nhất, đạt 55.000 đồng/kg, mức cao nhất cả nước hiện nay. Đây cũng là vùng có biên độ tăng giá ổn định nhất trong tuần vừa qua.

Trong khi đó, tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Lào Cai hay Lai Châu, giá thu mua phổ biến từ 53.000 - 54.000 đồng/kg. Một số địa phương khác như Tuyên Quang, Sơn La cũng duy trì mức 53.000 đồng/kg, không có dấu hiệu giảm giá.

Xu hướng tăng giá tại miền Bắc được cho là đến từ nhu cầu giết mổ phục vụ tiêu dùng cuối năm tăng cao, trong khi nguồn cung tại một số địa phương không dồi dào như các tháng trước.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay biến động mạnh. Một số địa phương như Đà Nẵng và Quảng Ngãi tăng tới 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, mức tăng mạnh nhất cả nước.

Theo khảo sát, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng đang ở mức 54.000 đồng/kg là cao nhất khu vực. Ở các địa phương còn lại, giá phổ biến trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Việc giá tăng liên tiếp trong tuần qua cho thấy nhu cầu giết mổ tại khu vực này đang nóng dần lên. Một số doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũng cho biết lượng tiêu thụ thịt lợn tại hệ thống bán lẻ tăng nhanh, tác động trực tiếp đến giá heo hơi tại chuồng.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay duy trì đà tăng ổn định từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với tuần trước. Nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh đều đạt mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Các địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long ghi nhận giá thu mua trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ là nơi hiếm hoi giữ mức giá ổn định, duy trì ở mức 52.000 đồng/kg.

Theo giới thương lái, nguồn cung heo hơi tại miền Nam không còn dư thừa như các tháng trước. Một số trang trại lớn cũng hạn chế bán ra để chờ giá tốt hơn trong giai đoạn cuối năm, khiến thị trường tiếp tục neo giá cao./.