Ngày 1/12: Giá bạc quay đầu giảm

|Sáng 1/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 56,393 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 1/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.118.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.184.000 đồng/lượng (bán ra). Không thay đổi so với sáng 30/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.841.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.871.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.843.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.841.000
|
1.871.000
|
1.843.000
|
1.877.000
|
|
1 kg
|
49.104.000
|
49.902.000
|
49.156.000
|
50.053.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.849.000
|
1.879.000
|
1.851.000
|
1.881.000
|
|
1 kg
|
49.310.000
|
50.114.000
|
49.352.000
|
50.165.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.118.000
|
2.184.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
56.479.859
|
58.239.854
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:49:47 sáng 1/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 56,393 USD/oune, giảm 0,17 USD/oune so với phiên sáng 30/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.487.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.492.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm nhẹ so với phiên 30/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:49:47 sáng 1/12/2025