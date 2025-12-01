Ngày 1/12: Giá bạc quay đầu giảm
Sáng 1/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 56,393 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 1/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.118.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.184.000 đồng/lượng (bán ra). Không thay đổi so với sáng 30/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.841.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.871.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.843.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.841.000

1.871.000

1.843.000

1.877.000

1 kg

49.104.000

49.902.000

49.156.000

50.053.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.849.000

1.879.000

1.851.000

1.881.000

1 kg

49.310.000

50.114.000

49.352.000

50.165.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.118.000

2.184.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

56.479.859

58.239.854

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:49:47 sáng 1/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 56,393 USD/oune, giảm 0,17 USD/oune so với phiên sáng 30/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.487.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.492.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm nhẹ so với phiên 30/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:49:47 sáng 1/12/2025

