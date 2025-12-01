Ngày 1/12: Giá bạc quay đầu giảm

Sau phiên tăng mạnh, sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá bạc tại các thương hiệu vẫn neo ở mức cao của phiên trước.

Sáng 1/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 56,393 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 1/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.118.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.184.000 đồng/lượng (bán ra). Không thay đổi so với sáng 30/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.841.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.871.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.843.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 21/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.841.000 1.871.000 1.843.000 1.877.000 1 kg 49.104.000 49.902.000 49.156.000 50.053.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.849.000 1.879.000 1.851.000 1.881.000 1 kg 49.310.000 50.114.000 49.352.000 50.165.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.118.000 2.184.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 56.479.859 58.239.854

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:49:47 sáng 1/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 56,393 USD/oune, giảm 0,17 USD/oune so với phiên sáng 30/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.487.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.492.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm nhẹ so với phiên 30/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:49:47 sáng 1/12/2025