Ngày 28/11: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/11) tiếp đà tăng giá trong bối cảnh lợi suất trái phiếu giảm và kỳ vọng FED sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.767.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 52,82 USD/ounce; tăng 0,85 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước hôm nay tăng cả chiều mua và chiều bán. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 2.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.097.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.738.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.767.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.739.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.773.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.399.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.404.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 28/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.738.000 1.767.000 1.739.000 1.773.000 1 kg 46.334.000 47.132.000 46.386.000 47.283.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.745.000 1.775.000 1.747.000 1.777.000 1 kg 46.540.000 47.344.000 46.582.000 47.395.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 52,82 USD/ounce; tăng 0,85 USD so với sáng 27/11.

Giá bạc tiếp tục tăng. Chuyên gia phân tích tài chính Arslan Ali tại FX Empire cho biết, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần khi thị trường đánh giá có tới 84% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 28/11/2025: