Giá bạc vẫn giữ ở mức cao trong tháng cuối năm

(TBTCO) - Chuyên gia dự báo, tháng cuối năm, giá bạc nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao gần kỷ lục vừa lập, dao động quanh vùng 50 - 54 USD/ounce.

Giá bạc tăng khoảng 70% so với đầu năm

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu tháng 8 đến nay, thị trường bạc trong nước và thế giới trải qua giai đoạn biến động mạnh. Giá bạc từ mức 36 - 40 USD/ounce vào tháng 8 đã vọt lên vùng 47 - 53 USD/ounce trong 20 ngày đầu tháng 11, tương đương mức tăng hơn 30% và từng lập đỉnh lịch sử 53,46 USD/ounce trong phiên 12/11.

Đây là bước nhảy giá hiếm thấy, phản ánh sức nóng từ nhu cầu đầu tư và áp lực vật chất. Bạc vốn giữ vị thế đặc biệt: vừa là tài sản trú ẩn, vừa là kim loại công nghiệp trọng yếu. Vai trò kép này giúp bạc bật mạnh vượt vàng, tăng khoảng 70% từ đầu năm.

Vừa là tài sản trú ẩn, vừa là kim loại công nghiệp trọng yếu, nên bạc duy trì được sức nóng đầu tư. Ảnh tư liệu

Từ tháng 8, thị trường đã ghi nhận dòng tiền đổ vào bạc mạnh mẽ nhờ dữ liệu kinh tế Mỹ yếu, tạo dư địa cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 9 và tháng 10. Đây là lực đỡ quan trọng khi nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn trước rủi ro kinh tế và địa chính trị. Nguồn cung bạc vật chất hạn chế, trong khi tồn kho tại LBMA (Anh) và COMEX (Mỹ) không tăng đáng kể, tạo áp lực lên giá giao ngay, bởi ngay cả các hợp đồng tương lai hay quỹ đầu tư bạc (ETF) cũng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế trên thị trường.

MXV cho biết, nhu cầu công nghiệp đối với bạc vẫn mạnh, từ năng lượng tái tạo, pin mặt trời, đến điện tử và xe điện. Bạc còn hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn và mối tương quan với vàng khi bất ổn địa chính trị gia tăng hoặc lãi suất thực thấp, chi phí cơ hội nắm giữ bạc giảm, kéo sức mua mạnh.

Trong tháng 10, thị trường càng biến động khi Chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng thương mại leo thang, tồn kho bạc vật chất tại London (Anh) giảm xuống 790 triệu ounce, tạo chênh lệch giá giữa London và New York. Dòng bạc chảy ngược về London giúp giá bật tăng, lần đầu vượt mốc 53 USD/ounce. Tuy nhiên, khi Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ và gỡ thuế quan với hơn 200 mặt hàng, dòng tiền trú ẩn rút ra, kéo giá giảm nhẹ.

Nguồn cung hạn chế

Nhìn lại diễn biến giá bạc từ đầu tháng 8 đến nay, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, giá bạc toàn cầu đã tăng rất mạnh, lên sát 53 USD/ounce vào giữa tháng 11. Đây là vùng giá cao lịch sử, phản ánh nhu cầu công nghiệp mạnh, đồng thời cho thấy dòng vốn đang tìm nơi trú ẩn. Sức nóng này không chỉ xuất phát từ biến động kinh tế, mà còn từ nguồn cung bạc vật chất hạn chế.

Từ đó, ông Dũng dự báo, giá bạc tháng cuối năm nhiều khả năng dao động quanh vùng 50 - 54 USD/ounce, vẫn duy trì ở mức cao gần kỷ lục vừa lập. Nếu các yếu tố hỗ trợ mạnh, ví dụ lãi suất thực vẫn thấp, dòng vốn trú ẩn quay trở lại, hoặc căng thẳng nguồn cung vật chất, thì giá bạc có thể tiếp tục giữ ở vùng đỉnh, thậm chí hướng tới 56 - 58 USD/ounce. Ngược lại, nếu USD mạnh lên hoặc dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, giá có thể quay về vùng 47 - 50 USD/ounce trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Nguồn cầu công nghiệp vẫn là lực đỡ quan trọng cho giá bạc. Đồng thời, bất ổn chính trị và địa chính trị cũng giữ cho dòng vốn trú ẩn không rút hoàn toàn khỏi bạc.

Tại thị trường trong nước, giá bạc miếng 999 dự báo dao động quanh mức 1,65 - 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,67 - 1,72 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên theo sát nguồn cung nhập khẩu, chi phí lưu trữ và biến động vật chất để quản lý danh mục hiệu quả.