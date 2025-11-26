Ngày 26/11: Lúa giữ giá, thị trường gạo ít biến động

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (26/11) tiếp tục ổn định. Ở nhiều địa phương, thương lái mua vào cầm chừng khiến giá lúa giữ vững, trong khi giao dịch gạo trầm lắng và giá các loại gạo hầu như không thay đổi.

Giá lúa hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.100 - 5.200 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, ghi nhận thương lái chậm mua cầm chừng, giá vững. Theo đó, tại An Giang, nông dân chào giá vững, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động; tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, giao dịch mua bán yếu, giá các loại lúa tươi tương đối ổn định. Tây Ninh, lúa trên đồng đã vãn, giao dịch mua lai rai, giá ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 400 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 311 - 315 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 448 - 452 USD/tấn./.