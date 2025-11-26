Ngày 26/11: Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng mạnh

Giá heo hơi hôm nay (26/11) diễn biến trái chiều, đặc biệt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng mạnh lên tới 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại miền Bắc giảm nhẹ, còn miền Nam tiếp tục xu hướng tăng nhẹ so với phiên trước.

Giá heo hơi hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại hai địa phương. Cụ thể, Hà Nội và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại vẫn giữ nguyên so với hôm trước. Mức 54.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại: Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên. Mức 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Sơn La. Hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên duy trì mức 52.000 đồng/kg.

Hôm nay, giá heo hơi miền Bắc ghi nhận mức thấp nhất là 52.000 đồng/kg, cao nhất là 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng giá mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, Đắk Lắk tăng mạnh nhất khu vực, tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg. Cùng mức tăng 2.000 đồng/kg, heo hơi tại Quảng Ngãi và Gia Lai được điều chỉnh lên lần lượt 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 51.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá ổn định: Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 52.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức 50.000 đồng/kg; Lâm Đồng giữ mức 52.000 đồng/kg.

Hôm nay, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 48.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng tăng nhẹ tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 54.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Đồng Tháp và Cà Mau cũng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Tại An Giang và Vĩnh Long, giá heo cùng ở mức 51.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Riêng TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ vẫn giữ nguyên lần lượt tại mức 53.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam ngày 26/11 duy trì trong ngưỡng từ 51.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg, trong đó mức cao nhất thuộc về Đồng Nai./.