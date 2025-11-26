Ngày 26/11: Giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng

Giá thép và quặng sắt hôm nay (26/11) đồng loạt tăng do tín hiệu chính sách của Trung Quốc và gián đoạn nguồn cung. Trong nước, thép xây dựng vẫn được doanh nghiệp giữ nguyên giá bán.

Giá thép và quặng sắt hôm nay đồng loạt tăng do tín hiệu chính sách của Trung Quốc và gián đoạn nguồn cung. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 tăng 4 Nhân dân tệ, lên mức 3.146 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn phục hồi nhờ các thông tin hỗ trợ chính sách từ Trung Quốc và tình trạng gián đoạn nguồn cung mới đã thúc đẩy tâm lý lạc quan.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,44% lên 790,5 Nhân dân tệ/tấn (111,23 USD/tấn).

Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 12 (SZZFZ5) trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,87% lên 104,85 USD/tấn.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải hầu hết đều tăng. Thép cây tăng 0,95%, thép cuộn cán nóng tăng 0,67%, thép dây (SWRcv1) tăng 1,09% và thép không gỉ giảm 0,2%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam sáng ngày 26/11/2025.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.