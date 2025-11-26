Ngày 26/11: Giá dầu thế giới chìm trong sắc đỏ

Giá dầu thế giới hôm nay (26/11) giảm gần 2% sau khi xuất hiện thông tin Ukraine đồng ý các điều khoản của thỏa thuận hòa bình, làm dấy lên kỳ vọng dỡ bỏ trừng phạt và tăng nguồn cung.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm gần 2%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 26/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 61,97 USD/thùng, giảm 2,21% (tương đương giảm 1,40 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,55 USD/thùng, giảm 2,28% (tương đương giảm 1,34 USD/thùng).

Giá dầu tiếp tục giảm, mất thêm khoảng 2% sau khi một quan chức Mỹ được truyền thông trích dẫn cho biết, Ukraine đã đồng ý với một thỏa thuận hòa bình.

Một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, nếu đạt được, có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow, đưa lượng lớn dầu thô bị hạn chế trở lại thị trường. Trước đó, cả hai chuẩn dầu đều tăng 1,3% trong phiên đầu tuần khi kỳ vọng về dòng chảy dầu Nga không bị cản trở giảm xuống do nghi ngờ về khả năng đạt được thỏa thuận.

Triển vọng cung - cầu dầu năm 2026 đang dần nới lỏng khi nhiều dự báo cho thấy tăng trưởng nguồn cung sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ. Nỗi lo dư cung thời gian gần đây đã kéo tâm lý thị trường giảm sút. Chuyên gia Priyanka Sachdeva của Phillip Nova đánh giá rủi ro dư cung là điểm đáng chú ý trong ngắn hạn, khiến mặt bằng giá hiện tại trở nên mong manh.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil, cùng quy định cấm bán sản phẩm dầu được chế biến từ dầu Nga vào châu Âu, đã khiến một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ - đặc biệt là Reliance giảm nhập khẩu dầu từ Nga. Trong bối cảnh hạn chế đầu ra, Nga đang tìm cách tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow và Bắc Kinh đang thảo luận các biện pháp mở rộng lượng dầu Nga xuất sang thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tập trung vào nguy cơ mất cân đối cung - cầu trong những năm tới. Deutsche Bank dự báo thị trường dầu năm 2026 có thể dư thừa ít nhất 2 triệu thùng/ngày và không có dấu hiệu quay trở lại trạng thái thâm hụt trước năm 2027. “Triển vọng đến năm 2026 vẫn nghiêng về xu hướng giảm”, chuyên gia Michael Hsueh của ngân hàng nhận định./.