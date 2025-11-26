Ngày 26/11: Giá cao su trong nước tăng, Trung Quốc đảo chiều giảm mạnh

Giá cao su kỳ hạn ở Trung Quốc hôm nay (26/11) đảo chiều giảm gần 1%, trong khi, tại Thái Lan và Nhật Bản đi ngang. Trong nước, một số doanh nghiệp Việt Nam tăng giá thu mua cao su nguyên liệu.

Giá thu mua cao su nguyên liệu trong nước hôm nay tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 68,19 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 đi ngang mức 330.5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,7% (115 Nhân dân tệ) xuống mức 15.255 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường cao su thế giới, Ghana - quốc gia xuất khẩu cao su trong TOP 10 thế giới, đã công bố chính sách mớicủa Chính phủ về dừng xuất khẩu cao su thô nhằm bảo vệ ngành trong nước và đảm bảo việc làm.

Hiệp hội các nhà sản xuất và chế biến cao su tự nhiên Ghana (ANRAG) cho rằng, việc gia tăng xuất khẩu nguyên liệu thô thời gian gần đây đe dọa sự ổn định của ngành, trong khi Ghana hoàn toàn có đủ năng lực chế biến toàn bộ sản lượng cao su nội địa, hiện ước đạt 178.420 tấn/năm.

Tại Hội nghị Công nghiệp AGI tháng trước, ANRAG nhấn mạnh Ghana đang thất thoát gần 100 triệu USD mỗi năm do xuất khẩu sản phẩm chưa qua chế biến. Đại diện hiệp hội cho hay khi xuất khẩu thô, cao su chỉ mang lại khoảng 600 USD/tấn, trong khi chế biến trong nước có thể nâng giá trị lên gần 1.500 USD/tấn, khoản chênh lệch đáng lẽ phải được giữ lại cho nền kinh tế.

Giá cao su trong nước

Trong nước, một số doanh nghiệp tăng giá thu mua cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30), tăng 10 đồng so với kỳ trước; mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg, tăng lần lượt 400 - 500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1), đều tăng 9 đồng so với kỳ trước.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.