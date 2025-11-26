Ngày 26/11: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu tiếp đà tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/11) tiếp tục giảm mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 109.500 - 111.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng nhẹ từ 200 - 500 đồng/kg ở Gia Lai và Đồng Nai. Các địa phương khác có giá tiêu ổn định ở mức cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch từ 109.500 - 111.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/11) tiếp tục giảm mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên ngày hôm qua. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 109.500 - 111.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua, xuống mức 111.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng giảm mạnh 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 110.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm mạnh 1.500 đồng/kg, giao dịch ở mức 109.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng mạnh 106 USD/tấn, lên mức 4559 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 93 USD/tấn, đạt mức 4219 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 6,75 cent/lb, lên mức 414,2 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 7,15 cent/lb, đạt mức 339,05 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 469,25 cent/lb, giảm 4,45 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 tăng thêm 8,85 cent/lb, lên mức 460,8 cent/lb.

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay (26/11) tăng nhẹ từ 200 - 500 đồng/kg ở Gia Lai và Đồng Nai. Các địa phương khác có giá tiêu ổn định ở mức cao.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 148.500 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, Đồng Nai cũng mức tăng nhẹ 500 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mốc 148.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh giá tiêu đi ngang, ổn định ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu động mạnh tại Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.126 USD/tấn, tăng 0,24% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng 0,25%, hiện đang giao dịch ở mức 9.703 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.