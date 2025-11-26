Ngày 26/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/11) tăng trở lại nhờ kỳ vọng của giới đầu tư rằng FED có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 12. Theo đó, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.674.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 51,48 USD/ounce; tăng 1,53 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 1.958.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.019.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.674.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.676.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.710.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.350.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.355.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.674.000 1.704.000 1.676.000 1.710.000 1 kg 44.644.000 45.442.000 44.696.000 45.593.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.682.000 1.712.000 1.683.000 1.714.000 1 kg 44.850.000 45.654.000 44.892.000 45.705.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 51,48 USD/ounce; tăng 1,53 USD so với sáng 25/11.

Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật Christian Borjon Valencia tại FXStreet, động lực tăng đến từ giới đầu tư kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 12, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Thêm vào đó, lợi suất đi xuống thường hỗ trợ cho các kim loại không trả lãi như bạc, giúp giá tăng mạnh.

"Trong ngắn hạn, xu hướng của bạc tiếp tục nghiêng về tăng. Tuy nhiên, để duy trì đà này, giá cần vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 52,46 USD/ounce, mức đỉnh được thiết lập ngày 13/11", ông Christian Borjon nhận định.

Về mặt kỹ thuật, vị chuyên gia cho biết, nếu giá phá qua được vùng cản này, thị trường có thể hướng tới mức 54,46 USD/ounce, là đỉnh cao nhất trong năm ghi nhận vào giữa tháng 10. Sau đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là mốc tâm lý quan trọng 55 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 26/11/2025: