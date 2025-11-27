Ngày 27/11: Giá thép giảm, quặng sắt tiếp đà tăng

Giá thép hôm nay (27/11) tiếp đà giảm nhẹ, trong khi quặng sắt duy trì mức tăng sau thông tin Trung Quốc đề xuất cắt giảm phí tại cảng đối với một số trường hợp lưu trữ hàng hóa ngắn ngày. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng.

Giá thép hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,43% (13 Nhân dân tệ) về mức 2.994 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,06% (0,5 Nhân dân tệ) lên mức 805 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore - SGX tăng 0,05 USD lên mức 105 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp đà tăng sau khi Trung Quốc đề xuất cắt giảm phí lưu trữ hàng hóa tại các cảng đối với một số trường hợp, động thái này được kỳ vọng sẽ hạn chế việc tích trữ hàng dài hạn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,51% lên 794 Nhân dân tệ (111,9 USD)/tấn.

Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc (CISA) cho biết, giá thép của nước này nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới do nhu cầu giảm trong mùa đông và lượng tồn kho thép thành phẩm vẫn ở mức cao.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam sáng ngày 27/11/2025.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.