Ngày 27/11: Giá cao su thế giới có xu hướng giảm, trong nước bình ổn

Giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc hôm nay (27/11) tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, hợp đồng cao su kỳ hạn gần và xa ở Nhật Bản có diễn biến trái chiều trước triển vọng tiêu thụ ngắn hạn có thể suy yếu. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu.

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 đi ngang mức 68,19 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,9% (3 Yên) lên mức 333.5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,29% (45 Nhân dân tệ) xuống mức 15.210 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 giảm 0,6%, kết phiên ở mức 171,5 cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trở lại, chấm dứt chuỗi 11 phiên tăng liên tiếp khi nhu cầu cao su thiên nhiên truyền thống vào mùa cuối năm đang bị lấn át bởi triển vọng tiêu thụ ngắn hạn có thể suy yếu. Điều này bị ảnh hưởng bởi Quy định Chống phá rừng của EU (EUDR) tiếp tục trì hoãn thêm một năm.

Hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sở giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,7 Yên, tương đương 0,21% xuống còn 335,4 Yên (2,14 USD)/kg.

Trên Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 cũng mất 75 Nhân dân tệ, tương đương 0,72% xuống còn 10.270 nhân dân tệ/tấn.

Theo công ty môi giới Minmetals Futures, nhu cầu cao su trong ngắn hạn dự kiến suy yếu khi các nhà chế biến thượng nguồn bắt đầu xả hàng tồn kho, trong bối cảnh thời hạn triển khai Quy định chống phá rừng EUDR bị lùi thêm một năm. Khi thời điểm thực thi bị đẩy lùi, các nhà sản xuất lốp xe có thể trì hoãn việc mua các loại cao su đáp ứng tiêu chuẩn EUDR, gây áp lực giảm lên mức chênh giá của nhóm sản phẩm này.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.