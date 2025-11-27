Doanh nghiệp Hàn Quốc trao 94 học bổng cho sinh viên Việt Nam xuất sắc

(TBTCO) - Chiều ngày 26/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) đã tổ chức Ngày doanh nhân Hàn Quốc thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR). 39 doanh nghiệp Hàn Quốc đã trao học bổng cho 94 sinh viên Việt Nam xuất sắc.

Sự kiện “Ngày CSR Hàn Quốc” do Kocham tổ chức từ năm 2015, là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, giúp kết nối các sinh viên Việt Nam xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn với các công ty Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên xuất sắc. Ảnh: KOCHAM

Năm nay, 39 doanh nghiệp và tổ chức Hàn Quốc tham gia tài trợ, bao gồm Samsung Electronics Việt Nam, THT Development, Shinhan Bank Vietnam, Woori Bank Vietnam, Lotte Properties Hanoi, Youngone Nam Dinh Việt Nam, Hyundai Kefico, Hiệp hội Nhà thầu Hàn Quốc tại Việt Nam, HSIC, Hana Micro Electronics Vietnam, Hanwha Aero Engines Vietnam,…

Có 94 sinh viên được đề cử bởi Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và UBND TP. Hà Nội đã nhận giấy chứng nhận cùng học bổng.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch KOCHAM, ông Ko Tae Yeon nhấn mạnh: “Doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ sản xuất và tạo việc làm tại Việt Nam, mà còn kiên trì thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng tới cộng đồng và thế hệ tương lai.”

Ông khẳng định: “Học bổng CSR không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là sự tin tưởng của doanh nghiệp dành cho những tài năng trẻ của Việt Nam. Các em chính là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và xã hội Việt Nam.”

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam: “Suất học bổng hôm nay là minh chứng rõ ràng rằng doanh nghiệp Hàn Quốc tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của thanh niên Việt Nam”.

Ông cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời đánh giá CSR là mô hình hợp tác ý nghĩa kết nối thế hệ tương lai hai nước./.