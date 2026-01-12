Để mỗi đô thị là một cộng đồng đáng sống

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch không ngừng, thiết kế không dừng ở bản vẽ và con số, mà là những nỗ lực gắn kết để xây dựng lòng tin, tiên phong đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa tầm nhìn nhằm tạo ra tác động thực tiễn. Đây cũng là tinh thần mà enCity muốn gửi gắm qua ấn phẩm “Kiến tạo thay đổi: Hành trình kiến tạo những cộng đồng đáng sống ở Đông Nam Á” vừa chính thức phát hành.

Với 18 bài viết, chia sẻ những câu chuyện “hậu trường” của quá trình kiến tạo đô thị - nơi các ý tưởng không dừng lại ở bản vẽ hay con số, mà được thử nghiệm, điều chỉnh và hiện thực hóa trong bối cảnh cụ thể của từng cộng đồng, cuốn sách “Kiến tạo thay đổi: Hành trình kiến tạo những cộng đồng đáng sống ở Đông Nam Á” là mang đến một góc nhìn “hậu trường” hiếm có về cách các không gian - nơi chúng ta sống, đi lại, làm việc và vui chơi - được hình thành và vận hành trong thực tế.

Thay vì những lý luận khô cứng, cuốn sách kể lại một cách sinh động các câu chuyện nghề nghiệp thông qua những dự án cụ thể, tác giả cụ thể và những lựa chọn mang tính quyết định, từ kỹ thuật, dữ liệu, công nghệ cho đến sự kiên trì và đạo đức nghề nghiệp.

Điểm cuốn hút nhất của ấn phẩm nằm ở việc trả lời câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để những tầm nhìn lớn lao và mục tiêu dài hạn có thể chuyển hóa thành những trải nghiệm sống chạm được mỗi ngày? Người đọc được theo dõi hành trình “đấu trí” phía sau các đồ án lớn như mạng lưới metro TP. Hồ Chí Minh - để thấy rằng một tuyến metro không chỉ là đường ray, mà là cả một hệ sinh thái định hình sự phát triển đô thị trong nhiều thập kỷ.

Từ các công trình văn hóa giữa đại ngàn Tây Nguyên, công trình nhà ở trong lòng di sản cố đô, cho đến những dự án đón đầu công nghiệp 5.0 tại Singapore hay nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao trong bối cảnh đặc thù của quốc đảo, mỗi đầu bài hóc búa đều được giải quyết bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Qua đó, thiết kế và công nghệ là lời giải giúp cho sự phát triển tiến bộ, nhân văn, tử tế và bản sắc.

Không dừng lại ở giải pháp kỹ thuật, cuốn sách còn đặt các dự án trong mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng, đồng thời gợi mở những câu hỏi về tương lai ngành nghề trong kỷ nguyên dữ liệu, in 3D và chuyển đổi số. Nhờ vậy, Kiến tạo thay đổi không chỉ là sách chuyên môn cho người trong nghề, mà còn là lời giải đáp - và cũng là câu hỏi mở - cho bất kỳ ai tò mò về việc không gian chúng ta đang và sẽ sống được kiến tạo như thế nào.

Theo KTS. Marco Buinhas - Giám đốc Thiết kế Công ty Tư vấn quốc tế enCity chia sẻ, với kinh nghiệm đã làm việc ở nhiều châu lục, khi nói đến xây dựng cộng đồng đáng sống, ông đã đặt mình trong tâm thế là một người bên trong châu Á, cụ thể là Việt Nam, để tìm ra những điều khác biệt so với các nước châu Âu khác. Và đó chính là sự khác biệt trong văn hóa - một trong những yếu tố rất lớn để quyết định hướng đi đúng đắn, phù hợp với môi trường, nhu cầu và văn hóa tại Việt Nam.

Ở góc độ phản biện chuyên môn, KTS. Trần Huy Ánh chia sẻ rằng, tốc độ thay đổi nhanh chóng của kiến trúc và quy hoạch đô thị hiện nay đặt ra nhiều thách thức. Cuốn sách “Kiến tạo thay đổi” gợi mở cho ông những mối liên hệ đa chiều trong quá trình đổi mới, đồng thời mang lại năng lượng tích cực, giúp người làm nghề nhìn lại hiểu biết của mình và tiếp cận những cách nghĩ mới để đối diện với tương lai.

Từ góc độ quản lý và hoạch định chính sách, cuốn sách mang lại nhiều gợi ý đáng chú ý về cách tiếp cận liên ngành trong phát triển đô thị. Các bài viết cho thấy, những thay đổi tích cực không nhất thiết phải bắt đầu từ các dự án quy mô lớn, mà có thể khởi nguồn từ những can thiệp nhỏ, phù hợp với bối cảnh địa phương, song được thực hiện nhất quán và có tầm nhìn dài hạn./.