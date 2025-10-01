Chủ tịch KOCHAM: Doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết tuân thủ nghiêm túc mọi quy định pháp luật thuế, hải quan

(TBTCO) - Các chính sách mới như ưu đãi thuế, đầu tư, đơn giản hóa thủ tục cấp phép… đã trở thành nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và phát triển ổn định tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của Việt Nam và duy trì hoạt động kinh doanh.

Cùng nhau xây dựng hiện tại và tương lai

Chia sẻ tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2025, ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) cho biết, đến nay, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế khoảng 87,5 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn FDI. Ngoài việc đứng đầu về vốn FDI lũy kế, Hàn Quốc còn đứng thứ hai về cung cấp vốn ODA và thứ ba trong lĩnh vực thương mại và hợp tác lao động.

Ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM). Ảnh: Đức Minh

Ông Ko Tae Yeon tỏ ra tự hào khi Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau xây dựng hiện tại và tương lai với tư cách là một đối tác kinh doanh quan trọng, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 81,5 tỷ USD.

Theo ông Ko Tae Yeon, các chính sách mới như ưu đãi thuế, đầu tư, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, nâng cao hiệu quả logistics và cung cấp hạ tầng khu công nghiệp đã trở thành nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và phát triển ổn định tại Việt Nam.

Ông Ko Tae Yeon cho biết, lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc đã mở rộng đa dạng từ các ngành truyền thống như dệt may, giày dép, quần áo sang các ngành công nghệ cao như bán dẫn, điện, điện tử, và các lĩnh vực khác như ô tô, xây dựng, qua đó đóng góp vào việc tạo ra 700.000 việc làm. Thông qua đó, doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp to lớn vào tăng trưởng GDP của Việt Nam và dự kiến sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa trong tương lai.

Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm một tỷ trọng đáng kể trong xuất khẩu của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của nền kinh tế quốc gia Việt Nam.

“Chỉ riêng Samsung năm ngoái đã chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam” - ông Ko Tae Yeon nhấn mạnh.

Sự quan tâm và kỳ vọng của các doanh nghiệp Hàn Quốc còn rất lớn

Ông Ko Tae Yeon chia sẻ, trong tương lai, sự quan tâm và kỳ vọng của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với Việt Nam vẫn rất lớn. Đặc biệt, các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, thành phố thông minh và nông nghiệp thông minh, cùng với hạ tầng, là những lĩnh vực đầy hứa hẹn mà hai nước có thể cùng nhau tạo ra thành quả. Ông tin rằng điều này sẽ góp phần lớn đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Điều này cũng phù hợp với chiến lược hiện đại hóa công nghiệp và tăng trưởng bền vững mà Chính phủ Việt Nam đang theo đuổi, đồng thời kết nối một cách tự nhiên với thế mạnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Đại sứ Hàn Quốc và các đại biểu Hàn Quốc cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tại bàn chủ trì hội nghị đối thoại. Ảnh: Đức Minh

Tuy nhiên, để mở ra một tương lai mới, ông Ko Tae Yeon cho rằng, việc giải quyết hiệu quả những khó khăn của các doanh nghiệp đang đầu tư là vô cùng quan trọng. Thực tế là trong quá trình hoạt động kinh doanh, sự phức tạp của chính sách và vận hành trong lĩnh vực hải quan, thuế vụ đôi khi còn gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, sự khác biệt trong quan điểm giữa các địa phương về cùng một chính sách, thủ tục thanh lý máy móc thiết bị đã qua sử dụng lâu năm, là những thách thức mà nhiều doanh nghiệp đang cùng phải đối mặt.

“Các doanh nghiệp Hàn Quốc coi sự phát triển của Việt Nam cũng chính là sự phát triển của chính mình và mong muốn cùng đồng hành với tư cách là đối tác lâu dài và đáng tin cậy. Kocham cũng sẽ nỗ lực hết mình, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, bao gồm cả Bộ Tài chính, để kinh nghiệm và tiếng nói của các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đóng góp một cách xây dựng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam” - ông Ko Tae Yeon đặc biệt nhấn mạnh.

Ông Ko Tae Yeon đề nghị, Chính phủ, Bộ Tài chính cần tăng cường hơn nữa tính nhất quán của hệ thống, theo đó các doanh nghiệp sẽ có thêm tự tin để mở rộng đầu tư và tuyển dụng. Điều này sẽ mang lại hiệu quả tích cực không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho nền tài chính của Chính phủ Việt Nam và sự phát triển kinh tế.

Ông Ko Tae Yeon khẳng định, hội nghị đối thoại với cơ quan thuế, hải quan với doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ là nơi để bày tỏ khó khăn, mà sẽ trở thành một diễn đàn hợp tác để tìm kiếm những giải pháp thực chất.

Ông Ko Tae Yeon dẫn chứng, trong buổi đối thoại với doanh nghiệp vào tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói rằng hai nước cần cùng làm việc, cùng chiến thắng và cùng phát triển thông qua tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy sâu sắc và hành động lớn. Theo đó, ông Ko Tae Yeon tin rằng tinh thần “ba cùng” này sẽ là sức mạnh lớn nhất cho sự hợp tác giữa hai nước./.