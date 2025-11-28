Người nộp thuế hài lòng sẽ tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Cán bộ, công chức thuế cần xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế. Mỗi thái độ ứng xử chuẩn mực, chuyên nghiệp của công chức thuế sẽ giúp người dân tin tưởng vào tính liêm chính, công bằng, minh bạch, khách quan của cơ quan thuế. Khi người nộp thuế hài lòng với cách ứng xử của cơ quan thuế, sẽ khuyến khích người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế.

Xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người nộp thuế

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành vừa ký ban hành quy định quy tắc ứng xử của công chức thuế đối với người nộp thuế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Mục đích của việc ban hành quy định nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời cũng góp phần xây dựng đội ngũ công chức thuế có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy đổi mới sáng tạo, có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành thuế trong thời kỳ mới.

Trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế, công chức thuế phải có thái độ tôn trọng, lịch sự, văn minh. Ảnh: TN

Quy định được ban hành cũng nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức thuế trong giao tiếp ứng xử với người nộp thuế. Quy định này còn là cơ sở để mỗi cá nhân tự điều chỉnh hành vi của mình nhằm đạt tới các giá trị văn hóa; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức thuế trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi văn hóa công vụ; làm căn cứ để cơ quan thuế các cấp xem xét trách nhiệm của công chức khi vi phạm các chuẩn mực ứng xử với người nộp thuế, là căn củ để người nộp thuế giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức thuế.

Ngoài ra, quy định còn góp phần xây dựng hình ảnh của cơ quan thuế với người nộp thuế thực sự thân thiện, gần gũi, là địa chỉ tin cậy của người nộp thuế; xây dựng niềm tin, sự hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế. Mỗi thái độ ứng xử chuẩn mực, chuyên nghiệp của công chức thuế sẽ giúp người dân tin tưởng vào tính liêm chính, công bằng, minh bạch, khách quan của thuế. Khi người nộp thuế hài lòng với cách ứng xử của cơ quan thuế, thì sẽ khuyến khích người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế.

Chia sẻ về câu chuyện niềm tin thuế trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, ông Mạc Quốc Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, nỗi sợ sai quy định là rào cản tâm lý lớn của các hộ kinh doanh. Do đó, cơ quan thuế không chỉ cần làm cho đúng, mà phải làm cho người nộp thuế hiểu được rằng họ đang làm đúng. Khi doanh nghiệp nhỏ cảm thấy an tâm rằng mình “đang ở phía đúng của luật”, thì họ sẽ chủ động, sáng tạo, và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn. Tuân thủ khi đó không còn là nghĩa vụ hành chính, mà là một biểu hiện của văn hóa kinh doanh văn minh - nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên hùng cường, tự giác và bền vững.

Bước đầu tiên để giành được niềm tin của người nộp thuế chính là việc mỗi cán bộ thuế thực hiện các giá trị “công bằng, trung thực và minh bạch” trong công việc hàng ngày. Ông Noguchi Daisuke - Cố vấn trưởng Dự án Thuế JICA

Phân tích thêm về yếu tố niềm tin của doanh nghiệp với cơ quan thuế, ông Noguchi Daisuke - Cố vấn trưởng Dự án Thuế JICA cho rằng, yếu tố duy trì niềm tin không chỉ nằm ở hệ thống thể chế, mà còn ở con người - những người trực tiếp vận hành hệ thống đó. Các phân tích gần đây của OECD và IMF cho thấy, để nâng cao tính hiệu quả và sự tin cậy của quản lý thuế, cần phải liên tục tăng cường năng lực chuyên môn của cán bộ thuế, cải thiện công tác quản lý nhân sự bao gồm đánh giá hiệu quả công việc, đồng thời xây dựng cơ chế quản trị tổ chức và kiểm soát nội bộ vững chắc.

Không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế

Quyết định của Cục Thuế cũng đưa ra các quy định, trong giao tiếp, ứng xử với người nộp thuế. Theo đó, công chức thuế không được có thái độ, hành vi ứng xử, giao tiếp không đúng chuẩn mực, sử dụng trang phục trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ với người nộp thuế không đúng quy định của pháp luật và của ngành thuế.

Thực hiện hành vi trái pháp luật; lạm quyền, sách nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ với người nộp thuế để trục lợi cá nhân; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; vi phạm quyền, lợi ích chính đáng, danh dự, nhân phẩm của người nộp thuế.

Từ chối các yêu cầu chính đáng, đúng pháp luật của người nộp thuế phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông đồng, móc ngoặc, tiếp tay cho người nộp thuế vi phạm quy định trong công tác quản lý thuế để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và các thông tin liên mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.

Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ với người nộp thuế. Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ, nộp các chi phí ngoài quy định của pháp luật; Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bên ngoài cơ quan, đơn vị, ngoài bộ phận một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngành Thuế nghiêm cấm cán bộ, công chức thuế nhận lợi ích bằng tiền, quà tặng (sai quy định) của người nộp thuế dưới mọi hình thức. Không được sử dụng mạng xã hội hoặc phương tiện công nghệ để bình luận, chia sẻ thông tin sai lệch liên quan đến người nộp thuế. Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.