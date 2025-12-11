Giữ nguyên chế độ, chính sách của người làm công tác dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Tại Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) vừa được thông qua, chế độ chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia được kế thừa và giữ nguyên quy định hiện hành, không bổ sung các loại phụ cấp mới.

Trong sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Đây là Luật quan trọng nhằm đổi mới cơ chế dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh mới, đồng thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về tăng cường năng lực dự trữ quốc gia như một trụ cột đảm bảo an ninh kinh tế - xã hội và ổn định vĩ mô.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại Quốc hội.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã tiếp thu chỉnh lý về nguyên tắc quản lý hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược thành hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược phải được quản lý chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, không để thất thoát, lãng phí, chủ động đáp ứng kịp thời mục tiêu, yêu cầu của dự trữ quốc gia.

Dự thảo Luật cũng đã được chỉnh lý quy định về chính sách của Nhà nước đối với dự trữ quốc gia thành Nhà nước ưu tiên đầu tư nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia để hiện đại hóa hoạt động dự trữ quốc gia.

Đồng thời, chỉnh lý quy định về dự trữ chiến lược đối với tài nguyên thiên nhiên khoáng sản quan trọng và tài nguyên số như sau: tài nguyên khoáng sản chiến lược quan trọng, năng lượng quốc gia, sản phẩm công nghệ cao đáp ứng yêu cầu về chiến lược an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Đối với xã hội hóa dự trữ quốc gia, Chính phủ đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo như sau:

Đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự trữ chiến lược được ưu đãi về thuế, tín dụng và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các thành phần tham gia dự trữ chiến lược.

Việc mua bán hàng dự trữ chiến lược có sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện theo cơ chế, thỏa thuận, tự nguyện, hợp đồng theo quy định của Chính phủ và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Việc mua bán hàng dự trữ chiến lược từ nguồn hợp pháp của đơn vị tổ chức doanh nghiệp do đơn vị tổ chức doanh nghiệp thực hiện được Nhà nước hỗ trợ chi phí quản lý bảo quản và các hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.

Trong nội dung về phạm vi dự trữ chiến lược, dự thảo Luật không đặt vấn đề dự trữ tiền và ngoại tệ vì đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân hàng và pháp luật khác có liên quan.

Về hội nhập hợp tác quốc tế trong dự trữ, dự thảo Luật đã quyết định chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, trao đổi chia sẻ nguồn lực trong hoạt động dự trữ quốc gia, bảo đảm lợi ích và chủ quyền quốc gia.

Đối với ý kiến về thí điểm mô hình dự trữ quay vòng, Chính phủ cho biết sẽ nghiên cứu khi xây dựng nghị định để đảm bảo tính khả thi hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật.

Liên quan đến nội dung về chế độ chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo Luật kế thừa và giữ nguyên quy định hiện hành, không bổ sung các loại phụ cấp mới.

Thực tiễn trong suốt hơn 12 năm qua, chính sách này đã được thực hiện ổn định, tạo điều kiện yên tâm công tác cho cán bộ, công chức dự trữ quốc gia vốn còn có nhiều khó khăn, thu nhập rất thấp. Đặc biệt, các cán bộ, công chức dự trữ quốc gia phải thực hiện nhiệm vụ cấp bách, kịp thời xuất cấp giao hàng dự trữ quốc gia trong điều kiện rất khó khăn, nguy hiểm do thiên tai, mưa bão, lũ lụt sạt lở cho các địa phương cần cứu trợ khẩn cấp.

Với ba nguyên do nêu trên, Chính phủ xin Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện chính sách này đối với cán bộ làm công tác dự trữ trong khi Chính phủ đang triển khai rà soát, đánh giá tổng thể chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, trình Quốc hội và cấp có thẩm quyền theo Kết luận 83 của Bộ Chính trị.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Riêng quy định về dự trữ chiến lược có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2027./.