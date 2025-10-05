Học viện Tài chính chào đón gần 6.000 tân sinh viên CQ63 hệ đại học chính quy

(TBTCO) - Chiều 4/10, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai giảng chào mừng 5.976 tân sinh viên CQ63 hệ đại học chính quy và trao học bổng của các đơn vị tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính chúc mừng gần 6.000 gương mặt tươi trẻ, tài năng của thế hệ sinh viên khóa 63 - một con số kỷ lục, một dấu mốc lịch sử trong hành trình 63 năm xây dựng và phát triển của Học viện Tài chính.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Việt.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng, các tân sinh viên đến với Học viện Tài chính đúng vào thời khắc vàng của lịch sử. Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với tốc độ chóng mặt. Trí tuệ nhân tạo, Blockchain, Big Data, Machine Learning không còn là khái niệm xa vời - điều này sẽ định hình lại toàn bộ ngành Tài chính - Kế toán, tạo ra những cơ hội nghề nghiệp chưa từng có và đòi hỏi những kỹ năng hoàn toàn mới.

Đại diện cho gần 6.000 tân sinh viên CQ63, em Trịnh Hương Giang - sinh viên Lớp CQ63.10.01QT.01 khoa Kế toán, chuyên ngành Kiểm toán xin hứa: “Sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng, để làm chủ tri thức và vững vàng trên con đường phát triển bản thân, trở thành những người công dân có ích, phát huy tối đa truyền thống hiếu học, say mê nghiên cứu của mái nhà Tài chính. 4 năm tại Học viện sẽ là 4 năm của nỗ lực và rèn luyện, để chúng em có thể tự tin khẳng định sinh viên Học viện Tài chính là một thế hệ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh và sẵn sàng kiến tạo tương lai cho đất nước”.

ChatGPT có thể xử lý hàng triệu giao dịch trong giây lát, nhưng trí tuệ, đạo đức và tầm nhìn chiến lược - đó mới là những gì làm nên sự khác biệt. Công nghệ là công cụ đắc lực, nhưng con người mới là trung tâm của mọi quyết định quan trọng.

“Học viện Tài chính đang vươn mình mạnh mẽ để đáp ứng kỷ nguyên mới. Học viện không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, đối mới chương trình theo chuẩn quốc tế, tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh, hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới. Với tầm nhìn trở thành Top 5 đại học đa ngành hàng đầu Việt Nam năm 2030 và Top 100 thế giới năm 2045, chúng tôi đang xây dựng một ngôi trường xứng tầm với tài năng của các sinh viên”- PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nói.

Lãnh đạo Học viện Tài chính trao Giấy khen và hoa cho 2 Thủ khoa đầu vào khóa 63. Ảnh: Đức Việt.

Và tỷ lệ 98,05% sinh viên có việc làm trong vòng 1 năm tốt nghiệp, cao nhất cả nước, không phải là may mắn. Đó là kết quả của chất lượng đào tạo, của uy tín được tích lũy qua nhiều thế hệ, và là lời cam kết rằng khi các em tốt nghiệp, các em sẽ sẵn sàng chinh phục bất kỳ thử thách nào.

Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ, 4 năm đại học không chỉ là việc học thuộc kiến thức, đạt điểm cao hay lấy bằng giỏi. Đó là cuộc cách mạng bản thân, từ những người trẻ bước ra từ ghế nhà trường phổ thông đến những chiến binh tài chính sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với đất nước.

"Hãy dám mơ lớn! Mơ về một Việt Nam nơi hệ thống tài chính minh bạch, hiện đại, sánh ngang các cường quốc. Mơ về việc trở thành CFO của tập đoàn đa quốc gia, CEO khởi nghiệp công nghệ, chuyên gia tư vấn hàng đầu, hay nhà hoạch định chính sách quốc gia. Nhưng hơn cả giấc mơ, hãy hành động ngay từ hôm nay với kỷ luật sắt, đam mê cháy bỏng và trách nhiệm vô hạn với bản thân, gia đình và Tổ quốc" - Lãnh đạo Học viện chia sẻ.

Đại diện Ngân hàng BIDV trao học bổng năm học mới cho tân sinh viên CQ63.

Giám đốc Học viện kêu gọi: "Đừng chỉ học để biết, hãy học để thay đổi. Đừng chỉ học để thi, hãy học để sáng tạo. Đừng chỉ học để có việc làm, hãy học để tạo ra việc làm cho người khác. Trong khi AI xử lý số liệu, các em hãy là người đặt câu hỏi đúng, đưa ra quyết định sáng suốt và tạo ra giá trị thật sự cho xã hội".

“Học viện Tài chính không chỉ trao cho các em tấm bằng - chúng tôi trao cho các em một sứ mệnh: Trở thành những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam, những nhà lãnh đạo tương lai với tâm trong sáng, tài vững vàng, và quyết tâm xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh…” - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.

Đại diện Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm - Tài - Chính trao học bổng cho 2 Thủ khoa khóa 63.

Báo cáo kết quả tuyển sinh khóa 63, TS. Lưu Hữu Đức - Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Học viện Tài chính) cho biết, tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện là 33.211 hồ sơ với 68.227 nguyện vọng xét tuyển. Trong đó có 48 thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế (trong đó có 21 thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 27 thí sinh xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp).

Có 1.044 thí sinh đạt giải tỉnh, thành phố và 16.213 thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 5.5 trở lên), Chứng chỉ SAT từ 1.050 trở lên… tăng 34,01% so với năm 2024./.

Theo TS. Lưu Hữu Đức, kết quả số lượng thí sinh trúng tuyển là 5.976 thí sinh, chưa tính hệ liên kết đào tạo quốc tế. Trong tổng số 5.976 thí sinh, có 7 thí sinh đạt giải Quốc gia, Quốc tế; 275 thí sinh đạt giải cấp tỉnh, thành phố; 2.305 thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS từ 5.5 trở lên), Chứng chỉ SAT từ 1.050 trở lên…

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đại diện cho gần 6.000 tân sinh viên CQ63, em Trịnh Hương Giang - sinh viên lớp CQ63.10.01QT.01 khoa Kế toán, chuyên ngành Kiểm toán tặng hoa Giám đốc Học viện Tài chính.

Lãnh đạo Học viện Tài chính tăng Giấy khen cho các tân sinh viên có thành tích cao về IELTS xét tuyển vào Học viện.

TS. Lưu Hữu Đức - Trưởng Ban Quản lý đào tạo (Học viện Tài chính) báo cáo kết quả tuyển sinh khóa 63.